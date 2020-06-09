TNI заявил, что США не могут остановить союзников от покупки российского вооружения

Москва, 9 июня. Соединенные Штаты не могут остановить своих союзников от покупки российского вооружения, считает издание The National Interest.

Турция ранее купила у России системы С-400, чем вызвала гнев у США. Американская сторона несколько раз предупреждала Турцию о последствиях, но Анкару не остановили угрозы американцев, напомнил Infox.ru. Если другие страны Ближнего Востока последуют примеру Анкары, то, очевидно, США потеряют свою силу в регионе, говорится в статье, перевод которой сделала «ПолитРоссия».

На фоне сообщений о покупке Турцией С-400 еще два союзника США стали интересоваться российским вооружением. Речь идет о Катаре и Саудовской Аравии. Такое развитие событий, как считают журналисты, свидетельствует о высоком качестве продукции российского оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем в издании считают, что Россия остается мировым лидером в высокотехнологичном оборонном секторе.