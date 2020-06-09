В Госдуме предложили оснастить дороги разделительными ограждениями

Москва, 9 июня. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев намерен внести проект закона об установке разделительных ограждений между полосами встречного движения на всех дорогах.

Свищев прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и допустил столкновение. В результате аварии погиб водитель двигающегося навстречу автомобиля.

«В очередной раз мы становимся свидетелями того, что водитель в нетрезвом виде, кем бы он ни был, несет угрозу обществу. Мы неоднократно предлагали оснастить все дороги, особенно федеральные трассы, разделительными ограждениями», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что на лобовые столкновения приходятся 25% ДТП на дорогах, почти всегда такие столкновения заканчиваются трагично. Свищев предложил установить в черте города разделительные ограждения, которые не портили бы внешний вид города.

«Я считаю, что это резонансное ДТП должно стать импульсом к внесению изменений в законодательство, в соответствии с которыми установка ограждений между встречными полосами движения будет обязательной, в том числе в черте города», — добавил Свищев.

После смерти водителя фургона уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что результаты анализов крови и мочи Ефремова показали наличие наркотиков. Согласно акту медицинского освидетельствования, в пробах актера выявлены следы кокаина и канабиноидов.

Во вторник Ефремова должны были доставить в суд по уголовному делу после смертельного ДТП. Однако процесс затянулся из-за жалоб артиста на плохое самочувствие. Актеру трижды вызывали «скорую», однако медики не нашли причин для госпитализации.

Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья, отметили пользователи.