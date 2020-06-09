Российские инвесторы поддерживают горнодобывающую промышленность в Гвинее

Дочернее предприятие российской компании Nordgold профинансировало строительство регионального управления горнодобывающей промышленности в Гвинее.

Министерство горнорудной промышленности и геологии Республики запустило проект по сооружению зданий региональных отделений ведомства в префектурах Сигири и Дингирайе. Общая стоимость строительства составляет 300 тысяч долларов США.

В рамках своих обязательств по поддержке министерства компания Nordgold через свое дочернее предприятие в Гвинее Société Minière de Dinguiraye (SMD) выступила в качестве инвестора проекта.

Для обеспечения надлежащего выполнения работ руководство SMD посетило два объекта, чтобы оценить качество и подтвердить соблюдение обязательств группы Nordgold по отношению к гвинейскому правительству.

Однако компания оказывает Гвинее поддержку не только в области горнодобывающего сектора, но и в борьбе с пандемией COVID-19. В конце апреля Nordgold передала 300 млн гвинейских франков (около 32 000 долларов США) министерству здравоохранения Республики и национальному агентству по безопасности здоровья для борьбы с коронавирусом. Руководство предприятия также обеспечило медицинскими средствами защиты и бесконтактными термометрами сотрудников SMD и членов их семей, проживающих в близлежащих населенных пунктах.

Россия и Гвинея также сотрудничают в сфере аквакультуры. В конце мая 2020 года состоялся запуск проекта по развитию рыболовства в некоторых регионах Гвинеи. Наряду с другими странами, российская сторона оказала финансовую поддержку в размере 1 549 865 долларов.