Член ОП Хамзаев предложил вернуть принудительное лечение алкоголизма

Возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев в России будет положительно воспринято и поддержано обществом, в первую очередь женщинами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, комментируя «пьяное» ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Я бы не привязывался к этому конкретному случаю, — отметил общественник. — Идея хорошая, если глубоко разбираться, что такое реабилитация. Такая практика есть во многих странах, в России она также могла бы сыграть положительную роль. Это нормальная практика, особенно когда есть административные правонарушения и ЛТП используются как исправительные заведения».

При этом, по мнению Хамзаева, дьявол кроется в деталях.

«Вопрос в том, что мы хотим получить в итоге, — пояснил собеседник ФАН. — Это, безусловно, должен быть процесс реабилитации, ресоциализации, возвращения больных людей в общество. ЛТП — хорошая форма занятости наравне с несколькими направлениями: сугубо медицинским, психологическим и другими».

По мнению эксперта, такая инициатива будет поддержана обществом, причем в первую очередь женщинами.

«Если провести социологическое исследование среди российских женщин, станет понятно, что эта идея воспринимается ими на «ура», — уверен Хамзаев. — Наши матери и жены будут только приветствовать возрождение ЛТП, потому что без принятия мер их сыновья и мужья лежат в доме, как овощи».

Хамзаев обратил внимание на то, что в своей основе это должен быть принудительный формат.

«В первую очередь это для тех, кто имеет административные нарушения. Не уголовные! Либо вопрос стоит так: или год в тюрьме, или полтора года трудотерапии, то есть лишения свободы в более легком, мягком формате», — добавил член ОП РФ.

Напомним, что поздним вечером 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя джипом в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы в районе метро «Смоленская». В результате лобового столкновения получил тяжелые травмы водитель фургона Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

В связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано по более тяжелой статье, и теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. 57-летний житель Рязани Сергей Захаров работал курьером, развозя грузы одного из интернет-магазинов. У него остались жена, сын и дочь.