Эксперт назвал причину роста числа техногенных катастроф в арктических регионах мира

Санкт-Петербург, 9 июня. Одной из причин трагедии в Норильске рассматривается проблема потепления климата, в том числе в Арктике. В эфире Медиагруппы «Патриот» исполнительный директор федеральной открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов заявил, что потепление климата в Арктике приводит к таянию вечной мерзлоты, это способствует росту техногенных катастроф в арктической зоне.

«Природно-климатический фактор трагедии в Норильске не главный, но он есть, — обращает внимание эколог. — Я был на месте аварии и видел своими глазами, что просела опора».

В связи с возрастанием риска увеличения количества техногенных катастроф на предприятиях, работающих в районах вечной мерзлоты, необходимо совершенствовать процедуры контроля и своевременно проводить модернизацию производства, уверен эксперт.

«У нас шесть регионов находятся в арктическом поясе, много предприятий стоит на мерзлоте. Потепление в Арктике идет большими темпами, поэтому необходимо срочно решать проблему: проводить проверки, модернизировать объекты».

И делать это необходимо не только российским предприятиям, но и нашим соседям. По мнению Сергея Шахматова, с такой же проблемой скоро столкнутся Норвегия, Дания и другие страны, развивающие свою деятельность в арктических регионах.