Зюганов потерял контроль над КПРФ из-за борьбы с конституционными поправками

Москва, 9 июня. Поправки в конституцию стали причиной серьезного раскола в рядах КПРФ. Фракция КПРФ поддержала законопроект о поправках в конституцию в первом чтении, однако в третьем чтении коммунисты воздержались от голосования.

7 июня глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал соратников и сторонников партии не поддерживать поправки в конституцию. При этом региональные отделения КПРФ не намерены голосовать против поправок. По мнению экспертов, данная ситуация свидетельствует о том, что Зюганов потерял влияние на соратников.

Депутат от партии «Единая России» Николай Панков уверен, что деятельность КПРФ находит все меньше поддержки со стороны россиян, в результате чего коммунисты стремительно теряют соратников, передает «Политика Сегодня».

«Для КПРФ чем хуже, тем лучше. Чем хуже будет жить население, тем больше людей будет голосовать за них. Год от года они все больше проигрывают, находя все меньше сторонников. Народ объединяется, благодаря этим поправкам, а они остаются в стороне», — пояснил депутат.

Глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает, что региональные отделения КПРФ не поддержат Зюганова. При этом она отметила, что подобные ситуации возникают далеко не первый раз, так как раскол в КПРФ существует уже давно.

«Лидеры региональных ячеек его не послушаются. Это не первое, к чему он призывает, и слушаться они его не хотят. Раскол в КПРФ не зреет, он там существует», — пояснила она.

Соколова также добавила, что ситуация с поправками в конституцию приведет к потере сторонников КПРФ.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.