Московские врачи предупредили об опасности укуса клещей

Ежегодно с марта по октябрь тысячи россиян подвергаются укусам клещей, десятки случаев заканчиваются летальным исходом. Наиболее опасными месяцами считаются май и июнь. Специалисты НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы в новом видеоролике из цикла «Это должен знать каждый» рассказали, как не встретиться с опасным насекомым и что делать, если он все-таки укусил.

Жители Москвы и Московской области могут заразиться клещевым боррелиозом. Отличить клеща — носителя инфекционных болезней от неинфицированного насекомого можно только, отдав его на исследование в лабораторию. С перечнем эндемичных территорий по клещевому энцефалиту можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.

«Самые неблагополучные регионы с точки зрения заболеваемости — это Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточные регионы. Из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская», — рассказала Федеральному агентству новостей кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Елена Кардонова.

Максимальная активность клещей наблюдается уже при среднесуточной температуре +10 градусов. Насекомые предпочитают влажную погоду и тенистые места. Вопреки распространенному мнению, клещи живут не на деревьях, а в траве на лесных дорожках и тропах. Кровососов привлекает запах животных и людей.

Слюна насекомого содержит анестетик и действует как обезболивающее средство, поэтому человек не чувствует укуса. С момента попадания клеща на одежду до начала кровососания проходит 1‒2 часа. Возможно появление ссадин и зуда на месте присасывания, которые возникают спустя 6‒12 часов, напоминают медики.

«Клещ присасывается не сразу. Попадая на одежду с травы или низких кустарников, он, цепляясь за одежду, ползет вверх, где 2‒3 часа ищет место для присасывания. У человека это спина, голова, подмышки и пах. Заражение происходит в первые минуты присасывания клеща. Зараженные клещи могут переползти на человека от животных также и с полевых цветов», — поясняет специалист.

Основная опасность исходит не от самого клеща, а от бактерий и вирусов, которые он переносит. Симптомы наиболее опасного заболевания — клещевого энцефалита — проявляются примерно через 1‒3 недели после заражения. Это головные боли, рвота, потеря сознания, аритмия на фоне повышенной до 39‒40 градусов температуры тела. При развитии болезни Лайма, на месте присасывания клеща появляется красное кольцевидное пятно диаметром от 5 до 10 см. Первые симптомы, похожие на грипп, появляются от 10 до 30 дней после заражения: слабость, лихорадка, мигрень, боли в мышцах и суставах.

«Предупреждение развития заболеваний после укуса клеща во многом зависит от предусмотрительности человека. Если быть внимательным и своевременно позаботиться о профилактической прививке (за 1–1,5 месяца до предполагаемой даты выезда на неблагополучные по клещевому энцефалиту территории) и об элементарной защите, можно значительно снизить риск укусов клещом и избежать самых неприятных последствий», — сказала врач.

При отсутствии вакцинации самая эффективная форма борьбы с клещевым энцефалитом — иммунопрофилактика, заключающаяся во введении иммуноглобулина против клещевого энцефалита за 24–48 часов до выезда в эндемичный район (плановая профилактика) или не позднее 96 часов после укуса клеща (экстренная профилактика).

«Если укус клеща произошел на территории, неблагополучной по клещевому энцефалиту, и вы не привиты: в течение 96 часов необходимо введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита», — пояснила Елена Кардонова.

Одним из важных методов предотвращения укуса по-прежнему остается индивидуальная защита. Врач-инфекционист перечислила следующие ее правила.

Носить однотонную и светлую одежду, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения;

брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки;

манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке;

ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ;

на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку;

применять химические средства индивидуальной защиты от клещей — акарицидных средств;

проводить осмотры каждые 10‒15 минут для обнаружения клещей;

не садиться и не ложиться на траву;

стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах;

после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

не заносить в помещение свежесобранные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Чем раньше клещ будет удален, тем ниже риск заражения. Лучше сделать это у врача в травматологическом пункте в поликлинике. Снимать его следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При невозможности обращения в медицинское учреждение удалить клеща можно самостоятельно, следуя следующим рекомендациям.

Снимать клеща следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания;

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (спиртом, йодом, одеколоном);

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

при отсутствии возможности сдать клеща на анализ его следует сжечь или залить кипятком;

в случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается черная точка, которую необходимо обработать йодом.

После самостоятельного изъятия клеща специалисты советуют поместить его в емкость со смоченным кусочком марли или ваты и отнести на обследование. Если в нем будут обнаружены возбудители заболеваний, врач назначит профилактическое лечение. Если клещ утерян или лаборатория недоступна, профилактическое лечение назначается в любом случае.