Главные новости 9 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 9 июня.

Никита Ефремов назвал большой трагедией устроенное в центре Москвы его отцом ДТП. Никита Ефремов прокомментировал устроенное его отцом ДТП.

Илья Варламов раскритиковал тех, вступается за артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником страшного ДТП в Москве. Варламов напомнил заступникам Ефремова, что тот — потенциальный убийца.

Американская фотомодель Паулин Танто разместила в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в прозрачных трусах. Американская фотомодель удивила подписчиков снимком в прозрачных трусах.

Актер Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова во время ДТП. Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым.

Водитель фургона Сергей Захаров скончался в результате ДТП по вине актера Михаила Ефремова. У погибшего в ДТП по вине Ефремова водителя осталась пожилая мать.

Актер театра и кино Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за вождение в пьяном виде, заявил ФАН юрист Матвей Цзен. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП.

58-летний водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. Пострадавший в ДТП с Ефремовым мужчина скончался.

Две новые льготы ждут российских пенсионеров в обозримом будущем. Проекты закона поступили на рассмотрение Госдумы. Две новые льготы готовят для пенсионеров в России.

Сотрудники полиции оцепили дом в Москве, где живет актер Михаил Ефремов, устроивший накануне смертельное ДТП. Полиция оцепила дом Ефремова в Москве.

Данная статья предусматривает наказание сроком до семи лет тюрьмы. Против актера Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы.