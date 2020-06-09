Медведев заявил о нарушении прав человека во время беспорядков в США

Москва, 9 июня. Массовые беспорядки, захлестнувшие США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, ведут к нарушению прав множества людей. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, России необходимо учитывать опыт американских протестов при выстраивании собственной политики.

«О том, как может развиваться ситуация в период пандемии, мы с вами все хорошо знаем из СМИ. Достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США. <…> Причем понятно, чем бы не были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей», — сказал Медведев на совещании по разработке концепции общественной безопасности до 2030 года.

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.