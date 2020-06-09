Снявший «Пьяную фирму» с Ефремовым режиссер посочувствовал ему после ДТП

Российский режиссер Григорий Константинопольский заявил Федеральному агентству новостей, что волна, обрушившаяся на актера Михаила Ефремова, — ничто по сравнению с тем, что творится сейчас с ним самим.

Так собеседник ФАН, выступающий, помимо режиссерского амплуа, также в качестве актера, сценариста, продюсера и композитора, прокомментировал громкое дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного Ефремова. В результате аварии скончался 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, работавший в столице водителем-курьером.

«Что я могу сказать? — начал с вопроса Константинопольский. — Да, понимаю: все, что произошло, — это большая трагедия. Человек погиб, это ужасно. Просто важно понять: то, что сейчас обрушилось на Михаила, — ничто по сравнению с тем, что творится сейчас с ним самим. Я не знаю, как он все это переживет».

Михаил Ефремов снялся у Григория Константинопольского в пяти фильмах (больше только у Олега Фомина — в шести). Один из проектов — мини-сериал «Пьяная фирма», где он сыграл главную роль — гениального врача, который выводит богатых людей из запоя известным только ему одному методом.

Собеседник ФАН при этом не захотел рассказывать о том, как проходил съемочный процесс с участием Ефремова.

«Неважно, как мне работалось с ним, — отрезал Константинопольский. — Я не хочу больше говорить на эту тему. Спасибо».

Напомним, что поздно вечером в понедельник в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Ефремова. Актер театра и кино, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом разговаривает и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват».