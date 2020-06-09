Муцениеце отказалась от алиментов от Прилучного

Москва, 9 июня. Агата Муцениеце и Павел Прилучный не будут присутствовать на расторжении брака, процедуру проведут адвокаты.

Суд по делу о разводе Муцениеце и Прилучного состоится 15 июня. Обе стороны отказались присутствовать на заседании.

«Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет», — сообщил источник kp.ru.

Кроме того, источник отметил, что Муцениеце отказалась требовать от Прилучного алименты на двоих детей.

«Никакого заявления на взыскание алиментов Агата Муцениеце не подавала. Пока она просит только их развести», — добавил источник.

Ранее вокруг звездной пары разгорелся крупный скандал — актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Также она заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома во время режима самоизоляции.

О своем намерении развестись с Прилучным Муцениеце заявляла еще в феврале этого года, но тогда она не сказала, почему она хочет разорвать отношения с отцом своих детей. Тем не менее, после скандала актриса отмечала, что все равно любит Прилучного «назло всему», и даже попросила у него прощения.

Прилучный, которого коллеги в актерской среде уже прозвали «Пашей-колотушкой», никак не комментировал произошедшее. А Муцениеце успела запустить на YouTube собственное шоу «Честный развод». В нем она рассказывает о своем разрыве с мужем.