Шерин: Объективность нидерландского следствия по делу о крушении MH17 — миф

Западные СМИ активно внедряют в головы читателей, что расследование крушения малайзийского Boeing-777, рейс MH17, под Донецком в июле 2014 года — объективно, а следователи — компетентны. Однако это миф, которые намеренно внедряется в головы западных граждан, считает первый зампред комитете Госдумы по обороне Александр Шерин.

Все расследование, в том числе ритуальные нападки на Россию, подчинено исключительно интересам США и коллективного Запада, уверен политик, и следственная группа изначально была сформирована именно под эту задачу. Мнение Шерина подтверждает событие, которое аккуратно обходят как западные СМИ, так и российские либеральные издания.

Что не так с расследованием катастрофы в Фару

8 января 2020 года Гаагский окружной суд постановил, что Нидерланды несут ответственность за некорректное расследование происшедшей 21 декабря 1992 года катастрофы с самолетом компании MartinAir и должны компенсировать ущерб родственникам жертв той трагедии.

Катастрофа 1992 года в Фару произошла с авиалайнером McDonnell Douglas DC-10-30CF авиакомпании MartinAir, который совершал плановый рейс MP495 по маршруту Амстердам — Фару. При заходе на посадку в аэропорту Фару при сильном ветре на высоте 303 метра самолет внезапно задрал нос кверху, потерял скорость и рухнул на землю, полностью разрушившись. Из находившихся на его борту 340 человек (327 пассажиров и 13 членов экипажа) погибли 56.

Расследованием обстоятельств катастрофы, произошедшей в Фару (Португалия), в соответствии с приложением №13 к Чикагской конвенции тогда занимались португальские авиационные власти совместно с экспертами из Нидерландов и США. В итоговом докладе комиссии речь шла преимущественно о неблагоприятных погодных условиях как о причинах катастрофы.

Как оказалась, не последнюю роль в проталкивании в официальную версию именно этих выводов сыграл Совет по гражданской авиации (Совет по безопасности) Нидерландов. Примечательно, что именно эта организация проводила техническое расследование обстоятельств катастрофы рейса MH17 в 2014 году.

По результатам расследования катастрофы 1992 года в Фару независимые эксперты позже пришли к заключению, что в ходе расследования Совет по гражданской авиации Нидерландов сознательно не принял к рассмотрению или исказил некоторые важные факты. Позже было установлено, что пилоты разбившегося при посадке самолета несут как минимум часть вины за случившееся.

Суд первой инстанции постановил, что нидерландский совет не только сделал некорректные выводы относительно причин авиакатастрофы в Фару (разумеется, чтобы вывести из-под удара экипаж и авиакомпанию), но и дезинформировал родственников погибших.

Отметим, совет пытался протащить свои поправки в итоговый доклад португальской стороны. Однако эти поправки были отклонены в силу их явной однобокости и ангажированности. В официальной версии причиной трагедии признаны не только плохие погодные условия, но и ошибки экипажа. В окончательную версию доклада также не вошло мнение нидерландской стороны по другим вопросам, в том числе касающимся действий командира воздушного судна.

Однако в итоге все эти игры и манипуляции лишили потерпевших возможности провести прямые переговоры с авиаперевозчиком, и люди не получили надлежащего возмещения ущерба.

История повторяется?

В случае с малайзийским Boeing, похоже, история повторяется. При проведении технического расследования специалисты из Нидерландов (из той же комиссии) с ходу отвергали любые факты и доказательства, не укладывавшиеся в общую антироссийскую парадигму расследования.

Однако признание Гаагским судом факта подтасовок и утаивания информации, связанных с катастрофой 1992 года, служит документальным свидетельством недобросовестности компетентных органов Нидерландов при расследовании авиационных происшествий и катастроф. Прецедент Фару разрушает навязываемый Западом миф о беспристрастности расследования крушения MH17, считает первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

«Есть такое понятие — отвод суда, подзащитный может этого потребовать, если не доверяет следствию или судьям, — говорит Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Здесь, я считаю, уместно дать отвод всем организаторам этого расследования. Для этого достаточен факт, что те, кто занимался техническим расследованием катастрофы MH17, ранее были уличены в недобросовестности, подтасовках, предоставлении недостоверных данных. Надо менять этих расследователей, выводить их из процесса, поскольку есть сомнения в их беспристрастности, и тому есть юридические доказательства».

Эти факты в очередной раз подтверждают, что все разговоры о якобы беспристрастности и объективности нидерландского следствия по делу о крушении малайзийского Boeing-777 — миф, говорит первый зампред комитета ГД.

«Есть такое понятие — рейдерский захват, когда любыми способами уничтожают конкурентов. Эту команду расследователей можно сравнить с рейдерами, они просто выполняют задачу, под которую их сформировали. В данном случае эту команду используют, чтобы сформулировать фиктивные обвинения. Перед этими рейдерами поставлена конкретная задача — любой ценой очернить Россию. Так что объективность нидерландского следствия по делу о крушении MH17 — это миф», — подчеркнул Александр Шерин.

Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур) потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Украины, лайнер упал под Донецком. На борту было 298 человек, пассажиры и члены экипажа, все они погибли.

Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Следствие изначально носило обвинительный по отношению к России и к республикам Донбасса уклон. Среди обвиняемых фигурируют в том числе российские граждане. При этом Россия к расследованию допущена не была.

Ранее Международная следственная группа в предварительном докладе объявила, что малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», в документе утверждалось, что ЗРК якобы имеет российской происхождение. Москва все эти обвинения полностью отвергает, называя их бездоказательными.

В свою очередь Россия обнародовала данные, доказывающие принадлежность данного ЗРК Украине. Также в СМИ появились новые свидетельства, что MH17 мог быть сбит силами ВВС Украины, самолеты которых были замечены в то время в районе трагедии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что наша страна должна принимать в расследовании полноценное участие, только в этом случае можно говорить о признании его результатов.