Бывшая жена Башарова рассказала, что для нее значит настоящее счастье

Москва, 9 июня. Бывшая жена актера Марата Башарова Екатерина Архарова рассказала, что для нее является настоящим счастьем.

В своем Instagram Архарова опубликовала фотографию, на которой держит на руках сына Даниила, и призналась, что ребенок — лучшее, что случалось с ней в жизни, не считая встречи с новым супругом, ресторатором Артемом Ильясовым.

«Невероятное счастье быть мамой этого сахарка!» — подписала она снимок.

Свой пост актриса также сопроводила хештегами «Любовь спасет мир» и «Наш сладкий пирожок».

Подписчики оценили публикацию и пожелали семье артистки счастья.

Встречаться с Ильясовым Архарова начала в 2017 году, пишет портал «Дни.ру». Она впервые появилась в свете с новым избранником на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. В прошлом году у супругов появился сын.

Ранее актриса была замужем за Башаровым, брак продержался меньше года. По ее словам, причиной развода стало физическое насилие со стороны актера. Тот, в свою очередь, заявил, что дело в пристрастии супруги к алкоголю.

Однако на избиения артистом жаловалась и другая его бывшая жена — Елизавета Шевыркова. Она рассказывала, что актер поднимал на нее руку, когда она была на третьем месяце беременности. Конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, по ее словам, «все было как в сказке».

За инцидент с возлюбленной известный актер однажды поплатился ролью в спектакле, отмечает «Газета Кемерова». Продюсеры «Дня сюрпризов» были вынуждены «заморозить» постановку и найти артисту замену, так как возмущенные зрители отказывались покупать билеты на представление с его участием.