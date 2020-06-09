Эксперт объяснил, как Россия может заработать в рамках киотского соглашения

Санкт-Петербург, 9 июня. Западные экологические организации, такие как Гринпис или Беллона, критикующие Российскую Федерацию за освоение арктического шельфа, проводят свои исследования на гранты, в интересах заказчика, поэтому объективности с их стороны ждать не приходится. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

На вопрос, есть ли смысл в таком случае России оставаться в составе международных экологических организаций, брать на себя какие-либо обязательства, например в рамках киотского соглашения, он ответил, что такое членство для России необходимо.

«Конечно, мы втянуты в киотское соглашение. Это случилось во времена, когда иностранные консультанты управляли РФ. Однако есть глобальная повестка об изменении климата, и не участвовать в ней — большая глупость. В рамках киотского соглашения идет распределение квот на загрязнении среды, и на этом мы можем хорошо заработать, — уверен эксперт. — Мы долго добивались того, чтобы признать наши таежные леса в качестве бореальных — потребляющих углекислый газ, как и леса Амазонки. Теперь мы добиваемся, чтобы мир нам за это платил, чтобы мы восстанавливали свои леса и болота».

Кроме этого, у России много речных стоков, что способствует восстановлению Мирового океана в качестве поглотителя углекислого газа, обращает внимание эколог.