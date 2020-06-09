Лесбиянки чаще становились жертвами домашнего насилия, чем женщины-гетеросексуалы

Москва, 9 июня. Представители ЛГБТ-сообщества чаще становятся жертвами домашнего насилия со стороны своего партнера, нежели гетеросексуалы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Williams Institute.

Согласно данным, лесбиянки подвергались насилию со стороны спутницы в 40,4% случаев, геи — 26%. Больше всего от домашнего насилия страдали бисексуалы — около 57% случаев.

При этом в традиционных парах показатели значительно меньше. Женщины традиционной ориентации подвергались насилию в 32,3% случаях.

В России также проводилось подобное исследование, в котором приняло участие 1539 человек. 25,8% респондентов признались, что сталкивались с насилием со стороны спутника. Как уточняли опрошенные, на теле оставались следы от рукоприкладства, приходилось обращаться за медицинской помощью. Кроме физического насилия, оказывалось и психологическое давление — некоторые пожаловались, что партнер запрещал контактировать с родственниками и друзьями, преследовал, шантажировал и угрожал им, а также вербально оскорблял.

Западные ученые считают, что домашнее насилие в ЛГБТ-парах может спровоцировать «стресс меньшинства», то есть некоторые из них подсознательно верят, что заслуживают нападки со стороны партнера.

«Мы считаем, что жертвы домашнего насилия в однополых парах на каком-то уровне верят, что заслуживают этого из-за внутренней неприязни к себе, — рассказал один из авторов исследования Ричард Кэрролл.

Как правило, как пишет iReactor, представители ЛГБТ-сообщества не сообщают об инцидентах в правоохранительные органы из-за боязни порицания. Это, соответственно, затрудняет объективный сбор статистики.

На днях в прессу просочилась история молодого человека, который рассказал о жизни в гомосексуальной семье. Мужчина сообщил, что в семье его били, а бойфренд отца совершал в его отношении насильственные действия сексуального характера.