Краско о Ефремове: он сказал не надо меня отмазывать. ФАН-ТВ

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось поговорить с другом семьи Михаила Ефремова Иваном Краско.

По словам Краско, Ефремов ведет себя как настоящий мужчина и полностью признает вину.

Также Иван Краско пояснил, что Ефремов загубил себя как артиста. Он уверен, что всему виной — алкоголь.

Федерального агентство новостей публикует часть интервью с артистом по телефону:

Он [Ефремов] ведет себя достойно, как настоящий мужчина, поэтому сказал: «Не надо меня отмазывать». Потому что он выступал за то, чтобы законы в нашей стране были справедливыми. <…> Мы, мужики, в эти дела не вмешиваемся. Поэтому я не могу в этом плане ничего сказать. У него отношение ко мне, как у меня к его отцу. Они дружили с Андрюшкой [сыном Ивана Краско], и это всколыхнулось. <…> Я могу сказать всем молодым, ребята, включите мозги! Волю потренируйте! Еще Сократ сказал, что в молодости мы безрассудно воруем здоровье у самих себя. Не теряйте адекватность — это последнее дело для мужика. <…> Ну подшивался он. Да что это дает?! <…> Где-то кто-то что-то не досмотрел. Мы недостаточно внимательны друг к другу, — ответил Краско.