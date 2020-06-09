Москва, 9 июня. Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, как изменились требования к мужчинам за время эпидемии коронавируса.

По ее словам, за минувшие три месяца заметно увеличилось количество людей, которые желают создать семью. При этом женщины стали чаще обращать внимание на мужчин, которые являются военными, пожарными, врачами и учителями. Она также добавила, что отмена режима самоизоляции является наиболее лучшим моментом для первого свидания, передает «Ридус».

«Первое свидание — это не расслабон, это время получения ценной информации, а также возможность произвести первое впечатление. А это возможно сделать только через общение «глаза в глаза». Не надо никаких ужинов, просто чашечка кофе, чая, ну можно десертик», — советует Сябитова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает семи миллионов человек. От коронавируса погибло более 402 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 485 тысяч случаев, около шести тысяч человек умерли. Более 240 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня в столице прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.