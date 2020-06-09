Эксперт указал на причины непринятия Турцией и ПНС Ливии «Каирской декларации»

Турция игнорирует «Каирскую декларацию», поддержанную рядом ведущих мировых держав, а также Евросоюзом и Лигой арабских государств, поскольку ей сейчас выгоден ливийский кризис. Именно поэтому она так активно помогает так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его мнению, на этом фоне ожидать каких-то санкций со стороны США или Европы в отношении Анкары не стоит из-за их многочисленных внутренних и внешних проблем, возникших на фоне нового коронавируса (COVID-19), а также уменьшения влияния Вашингтона на европейской территории и на Ближнем Востоке. При этом он отметил очевидное желание международного сообщества как можно скорее урегулировать напряженную ситуацию в Ливии, которая превратилась в затяжной кризис, оказывающий негативное влияние на многих игроков, в первую очередь, страны Северной Африки.

Турция тянет время

Эксперт прокомментировал продолжающиеся попытки незаконных вооруженных формирований ПНС, поддерживаемых Турцией, захватить ливийский город Сирт, несмотря на предложение Египта ввести режим прекращения огня с 6 часов утра 8-го июня текущего года. Он констатировал, что турецкие власти сейчас не позволят реализовать «Каирскую декларацию», направленную на мирное политическое урегулирование в Ливии, даже несмотря на то, что данная инициатива была поддержана рядом стран, в том числе и США.

«Ситуация в Ливии с одной стороны вялотекущая, с другой периодически вспыхивающая. На фоне других геополитических событий ливийский кризис иногда становится катализатором неких геополитических процессов на Ближнем Востоке. Затягивание решения с предложенной Египтом инициативой в каком-то смысле играет на руку Правительству национального согласия и Турции, это также сказывается на энергетических рынках. Сейчас, безусловно, многим выгодно, чтобы все это замялось, с другой стороны этого не даст Турция», — уверен собеседник ФАН.

Анкара повышает ставки

Аналитик обратил внимание на то, что Анкара в своих действиях в североафриканской стране, которые заключаются в активной военной поддержке боевиков триполитанского режима Файеза Сарраджа, руководствуется прежде всего собственными геополитическими и финансово-экономическими интересами. Он напомнил, что сейчас Турция испытывает серьезные проблемы на фоне потерь в туристической сфере, а также утраты ряда ключевых позиций на Ближнем Востоке, поэтому эскалация напряженности в Ливии будет поддерживаться турецкой стороной и неприятие предложенных Египтом мер выглядит вполне ожидаемым.

«Буквально полгода назад Турция принимала активное участие во многих движениях в ближневосточном регионе, была связана с событиями, которые происходили в Иране, в сирийском Идлибе, опять же с ситуацией в ливийской столице — Триполи. Участие Анкары во всем этом сделало ее заметным игроком, сейчас она снова выпадает из геополитической повестки, что для турецкой стороны немного унизительно. К тому же [Реджеп Тайип] Эрдоган в этом году утратил полностью все надежды на туристический бизнес, потеряны доходы порядка 55 млрд, которые Турция собирала каждое лето. Я думаю, что просто сейчас Турция пытается повысить ставки, «потянуть кота за хвост» в каком-то смысле и выиграть для себя время, чтобы остальные геополитические темы, которые больше волнуют турецкое население, ушли в прошлое. Безусловно, обстановка в Ливии довольно абстрактна, потому что каждый день приходят новые известия – отступают, наступают, договариваются, переговариваются. Вялотекущая война — это хуже, чем горячий конфликт, потому что может растянуться очень надолго. Конечно, конфликт в Ливии необходимо заминать, поскольку сирийский практически уже завершен, ситуация в Идлибе фактически заморожена, но Анкара в этом плане будет тянуть максимально время и выторговывать для себя какие-то преференции», — объяснил специалист по геополитике.

Узы НАТО и проблемы внутри ЕС

Также руководитель Бюро военно-политического анализа подчеркнул, что со стороны Запада и Европейского союза вряд ли стоит ожидать каких-либо жестких мер в связи с игнорированием Турцией и ПНС Ливии «Каирской декларации». Он объяснил это тем, что введение санкций или каких-то других ограничений прежде всего не выгодно Соединенным Штатам, которые очень не хотят терять одного из наиболее влиятельных союзников по Североатлантическому альянсу. А нерешительность европейских государств в этом вопросе он объяснил нежеланием усложнять свое и так слишком тяжелое положение, вызванное продолжительной глобальной изоляцией на фоне пандемии COVID-19 во всем мире.

«Соединенные Штаты Америки попросту не хотят терять в лице Турции союзника по НАТО, не хотят утратить свои военные базы. Они не хотят окончательно поругаться с Турцией, потому что она также достаточно влиятельный игрок, а у американцев, к их сожалению, все меньше и меньше партнеров в Европе и на Ближнем Востоке. Вообще внешняя политика США сейчас очень расшатана. Конечно, все высказывают свое мнение — надавить жестче на Турцию, но в чьих это сейчас интересах? В настоящее время в интересах всего европейского сообщества – восстановить туризм, а любое давление на какое-то государство может вылиться в дополнительные проблемы. Европа сейчас молится, чтобы не было второй волны эпидемии (COVID-19 – Прим. ФАН) и надеется наконец то получить потерянные доходы от внутреннего туризма. Как мне кажется, в нынешних условиях все будут заниматься каким-то соглашательством, и не станут сильно давить друг на друга, пока главные проблемы остаются не решенными, а именно не будет найден выход из глобальной изоляции», — подытожил Михайлов.

Миротворческая инициатива Каира

Напомним, власти Египта предложили 6 июня этого года ввести режим прекращения боевых действий на всей территории Ливии и продолжить переговорный процесс по мирному политическому урегулированию внутриливийского кризиса в формате «5+5» под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Дальнейшими шагами по установлению мира и прекращения кровопролития в североафриканской стране, согласно «Каирской декларации», должны стать меры по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, а также последующий роспуск всех незаконных вооруженных формирований ПНС и передача ими оружия и боевой техники Ливийской национальной армии (ЛНА).

Еще положения египетской инициативы предполагают вывод с ливийской территории всех иностранных наемников, которых Турция переправляла для пополнения рядов группировок в Триполи живой силой. После реализации этих пунктов должно было пройти формирование руководящего совета Ливии, в состав которого предполагалось войти представителям запада, востока и юга страны, а затем этот орган обязан был назначить нового пермьер-министра. После представления нового ливийского правительства, оно должно было заняться разработкой конституции.

ПНС доказало свою недоговороспособность и зависимость от Турции

Стоит отметить, что «Каирскую декларацию» по Ливии поддержали Россия, США, Франция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Европейский союз и Лига арабских государств. Тем не менее, марионеточное протурецкое «правительство» в Триполи отказалось от перемирия, а главарь ПНС Файез Саррадж отдал приказ своим боевикам и сирийским террористам-наемникам продолжить атаковать позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара в направлении города Сирт и авиабазы аль-Джуфры. Таким образом, так называемое Правительство национального согласия и Турция фактически открыто наплевали на инициативу Египта, одобренную международным сообществом.