Аксенов объявил об открытии Крыма для туристов из других регионов 1 июля

Симферополь, 9 июня. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что с 15 июня в регионе отменяются режим самоизоляции, а также обязательная обсервация для тех, кто приезжает на полуостров. Он сообщил, что туристический сезон стартует с 1 июля, но бронировать гостиницы, искать путевки можно уже сегодня.

Кроме того, территории пляжей и зон купания Крыма и Краснодарского края могут быть увеличены. Инициатором выступило МЧС России.

Чиновники министерства считают, что ограничение на выезд из страны в условиях пандемии приведет к росту числа желающих отдохнуть на южном побережье России. В МЧС констатируют, что соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра может привести к снижению потока любителей пляжного отдыха. Расширение пляжных зон в таком случае позволит отдохнуть набольшему числу желающих.

Инициатива министерства может обернуться тратами для арендаторов — они будут обязаны установить дополнительные спасательные посты.

Напомним, что для жителей Крыма и Севастополя пляжный сезон стартует 15 июня, остальным желающим придется подождать 1 июля.

В России нынешним летом могут быть открыты более трех с половиной тысяч пляжей, основная их часть расположена в Краснодарском крае и в Крыму.

Между тем, на полуострове, несмотря на запретительные меры, набирает популярность пляжный отдых в необорудованных местах, пишет ForPost.