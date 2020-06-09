Ахмад Мисмари: террористы расправляются с ливийцами по приказу турецких кураторов

Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари выступил на пресс-конференции, где рассказал о преступлениях ПНС Ливии и турецких спецслужб на захваченных территориях. До сих пор не прекращаются сообщения о репрессиях в отношении конкретных деятелей, глав племен и просто несогласных граждан.

Как заявил Мисмари, только из Тархуны в Киренаику бежали более 20 тысяч мирных жителей. А за хаосом, который творится на оккупированных террористами землях, стоят спецслужбы Реджепа Тайипа Эрдогана, который прикрывается своим членством в НАТО. Вторжение Турции в Ливию и поддержка террористических формирований являются грубым нарушением международного и гуманитарного права.

«Именно Эрдоган рекрутирует террористов для противостояния с ливийской армией, а боевики при поддержке Анкары занимаются саботажем и мародерством в городе Тархуна», — подчеркнул Мисмари в одном из своих интервью.

Член Палаты представителей Саад Амгиб заявил, что преступления ПНС в городах, из которых ранее были выведены силы ЛНА, в том числе в Тархуне, опровергают заявления Файеза Сарраджа о безопасности для гражданского населения.

Трагедия оккупированных земель

Сразу после захвата Тархуны не прекращается поток сообщений о бесчинствах, творящихся в городе.

Так, 5 июня 2020 года ливийский спутниковый канал в аккаунте Facebook публикует пост с описанием ситуации. Турецкие и сирийские боевики совершают убийства в Тархуне. В ходе расправы были казнены пять человек. Проводится масштабная кампания арестов, периодически вспыхивают пожары, женщины подвергаются насилию.

Немецкий посол в Ливии, Оливер Овца, в своем Twitter-аккаунте выразил обеспокоенность внесудебными разбирательствами в Тархуне и призвал провести независимое расследование. Представитель Германии потребовал остановить акты кровной мести, грабежи и призвал командиров соблюдать законность.

نبدي إنزعاجنا من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في #ترهونة وننضم إلى الدعوة إلى تحقيق مستقل. كما أننا قلقون فيما يتعلق بالتقارير عن أنشطة الإنتقام والنهب وندعو القادة إلى ضبط النفس. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 7, 2020

Миссия ООН по Ливии (МООНПЛ) также не осталась в стороне от событий в Тархуне. Сотрудники Организации Объединенных Наций сообщили о многочисленных случаях разграбления и уничтожения государственной и частной собственности, актах возмездия, которые могут привести к дальнейшему разрушению социальной структуры Ливии. Миссия напоминала всем о необходимости следовать правовым процедурам для защиты гражданских лиц.

В понедельник, 8 июня, информирует ресурс «Ливия 24», большое число беженцев получили возможность свидетельствовать о творящихся беззакониях, а также подтвердить, что группировки ПНС специально подожгли огромное количество жилых домов в Тархуне.

Ликвидаторы турецких спецслужб

Террористы, которых опекает турецкая разведка, создали на оккупированных территориях гуманитарную катастрофу, чтобы под прикрытием неразберихи и вала информационной какофонии схватить и казнить неугодных для Анкары людей.

Ресурс Afrigatenews сообщает, что осведомленные ливийские источники из Триполи передали информацию о подозрительной активности турецких наемников в западном горном регионе страны, где они разыскивают и убивают нежелательных оппонентов.

По сведениям издания, решение о преследовании неугодных лидеров было принято в Стамбуле, после встречи сотрудников разведки и ряда глав террористических организаций в Ливии, в том числе Али Салаби из «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), Абд аль-Хакима Бильхаджа, Халеда Шарифа и Али Дибийа.

Руководство операцией по ликвидации неугодных политиков и предводителей местных племен возложено на известного боевика «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Халеда Шарифа. Согласно сведениям из тех же источников, возвращением Шарифа в Триполи занимались турецкие кураторы.

مقتل الناطق الرسمي باسم العصابات الارهابية المعروفة سابقا باسم #اللواء_السابع #الكانيات سعد الهمالي — ابراهيم قصودة ???????????????? (@EbrahimGasuda) June 6, 2020

6 июня 2020 года пользователи социальной сети Twitter сообщили о гибели представителя 7-й бригады ЛНА «аль-Каният» Саада Хамали. Смерть военного связали с деятельностью ликвидаторов турецкой разведки.

Подтверждённые многочисленными источниками беззакония, творящиеся в захваченных городах, таких, как Тархуна, согласно некоторым данным, являются частью развернувшейся на территории ПНС операции по ликвидации неугодных Анкаре политических лидеров, племенных вождей и несогласных граждан Ливии. В проведении подобных акций замечены террористы, прибывшие из Стамбула.

1 Организация запрещена на территории РФ.