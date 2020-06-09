Внедорожник Ефремова после смертельного ДТП показали на видео

Москва, 9 июня. Разбитый внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова после смертельного ДТП попал на видео.

Видео автомобиля опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, что у внедорожника разбиты передние фары, повреждены бампер и капот. На левой стороне автомобиля содрана краска. Джип находится на штрафстоянке около УВД по ЦАО по городу Москве.

Накануне, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

По данным ФАН, у погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына. 80-летняя женщина проживает в селе Кузьминское Рязанской области и страдает хроническими заболеваниями.

После смерти водителя фургона уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Во вторник Ефремова должны были доставить в суд по уголовному делу после смертельного ДТП. Однако процесс затянулся из-за жалоб артиста на плохое самочувствие. Актеру трижды вызывали «скорую», однако медики не нашли причин для госпитализации.

Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья, отметили пользователи.