Сирия, 9 июня. Прогремел взрыв на пути следования военного конвоя РФ на северо-востоке Алеппо. Курдские боевики возобновили насильственную вербовку несовершеннолетних в Ракке. ИГ1* подозревается в причастности ко взрыву недалеко от города Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам террористов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на пути следования конвоя SDF**** у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: возобновили принудительную вербовку несовершеннолетних в Ракке.

Российская военная полиция: пережила взрыв на маршруте патрулирования на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили о взрыве СВУ на пути следования конвоя военной полиции РФ. Инцидент произошел к востоку от города Кобани, где находилась конечная точка маршрута. Бомба детонировала под одним из автомобилей, следовавших в составе колонны, тем не менее никто из российских военнослужащих не пострадал.

Между тем некоторые источники в социальных сетях сообщают о переходе на использование турецкой лиры в занимаемых союзниками Турции районах. Это объясняется резким обесцениванием сирийского фунта по отношению к мировым валютам ввиду новых санкций США. Как известно, под контролем ВС Турции и поддерживаемых ими формирований находится север и северо-восток Алеппо, а также зона безопасности, пролегающая от Тель-Абьяда в Ракке и до Рас аль-Айна в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о детонации СВУ на маршруте следования военного конвоя «Демократических сил Сирии» (SDF). Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщает о том, что взрыв произошел у железнодорожного моста поблизости от города Шхиль. По предварительным данным, жертв среди курдских боевиков удалось избежать. В организации взрыва подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную террористическую деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности боевиков к теракту.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о возобновлении взаимных обстрелов на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. В качестве ответной реакции на атаки со стороны террористов артиллерийские дивизионы правительственных сил открыли огонь по их военным объектам на окраинах населенных пунктов Кафнсафра и Аль-Фатира. О нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике пока ничего неизвестно. Напомним, накануне боевики попытались продвинуться на данном направлении, однако военнослужащим САА удалось оттеснить их на исходные позиции.

По информации медиапортала North Press Agency, провокации террористов вынуждают многих местных жителей покидать свои дома и перемещаться на север.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzorNow) сообщает о том, что в провинции возобновились рейды курдских боевиков, нацеленные на принудительную вербовку гражданских лиц. Отмечается, что среди тех, кто был взят под стражу для дальнейшей отправки в тренировочные лагеря «Демократических сил Сирии» (SDF), находятся несовершеннолетние.

Тем временем на линии соприкосновения курдских бандгрупп и протурецких формирований вновь наблюдаются пожары. Как передает информационный портал Syria TV, огонь распространился в сельскохозяйственных районах в окрестностях деревни Айн Аль-Арус неподалеку от Тель-Абьяда. Предполагается, что причиной возгорания могли стать перестрелки на данном направлении. Более подробная информация о степени нанесенного урона пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.