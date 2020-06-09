Глядя на то, как светлолицая общественность нехотя, мало-помалу, с позиционными боями отползает в сторонку от «гражданина поэта» Михаила Ефремова, мне захотелось спросить ее: а чего это вы вдруг стали такие стеснительные?

Где ваши пыточные клещи, которыми вы выкручивали реальности пальцы? Где дыба ваша, заставляющая реальность признаваться во всем подряд?

Чего это у вас глазки-то забегали?

Никогда же вы не стеснялись, если надо было вступиться за нужного человека. Или Ефремов, который кривлялся вам на потеху, озвучивая рифмованную пошлость Быкова и Орлова, дошел до такого состояния использованности, что вам легче найти нового, чем старого отмывать? Пора дать дорогу молодым?

Ничего. Я вам помогу.

Я вас насквозь вижу. Знаю каждую вашу мысль. Тем более что ваше внутреннее душевное устройство — не Гамлет и не Ричард Глостер. Оно немногим сложнее устройства рептилии.

Вот что мы услышали бы от вас, оставайся «актер Миша» недоиспользованным:

«Случилось страшное несчастье — погиб человек. По воле случая — так получилось! — участником страшного ДТП оказался также талантливый человек и непримиримый оппозиционер Михаил Ефремов. Его творческая карьера, полная вдохновения и труда, теперь может трагически оборваться из-за нелепой случайности.

Однако мы не должны позволить бросить тень подозрения на настоящего гражданина этой страны. Да и факты — на нашей стороне.

Прежде всего, само наличие грузовой «Лады» на дороге в столь поздний час означает, что люди в сегодняшней России вынуждены работать по ночам, лишь бы как-то себя прокормить. В отличие от США, где ведомые гуманизмом власти разбросали доллары с вертолетов.

Затем, взгляните, что осталось от этой «Лады»! Вот до чего довел людей этот клептократический режим. Любая другая власть уже давно закрыла бы в России все автомобильные заводы как источник повышенной опасности и пересадила население на хорошие, пусть и подержанные автомобили из Европы и Японии.

Сейчас кремлевскими СМИ распускаются непроверенные слухи о том, что Михаил был якобы пьян. Уже сама слаженность этого информационного хора безошибочно свидетельствует о том, что мы имеем дело с кампанией очернения великого актера.

Кстати, это может косвенно указывать на спланированную провокацию. Михаилу могли что-то подмешать в его любимый напиток или, воздействуя на тонкую творческую психику, спровоцировать его на прием алкоголя.

Кроме того, необходимо учитывать, что российская действительность — кромешная и беспросветная. Безнадежность, коррупция, отсутствие свободы слова, репрессии, атмосфера страха и ненависти оказали губительное влияние на творца. Да, он пил. Но он пил в знак протеста! Его пьянство было актом творческой манифестации неприятия современной России.

Немаловажным фактором трагедии была, конечно же, российская медицина. Она ничего не сделала, чтобы спасти человеческую жизнь — самое дорогое, что есть на свете! Неудивительно было бы узнать, что врачи специально не стали откачивать водителя «Лады», лишь бы навредить оппозиционеру.

Впрочем, в нашей медицине, безнадежно отставшей от всего мира, нет необходимости в специальных указаниях. Она гробит всех — это доказывается неподкупными расследованиями о манипуляциях властей со статистикой по коронавирусу.

Но важнее другое. Как верно отметила светская львица и мать Божена Рынска, «не он выбирал себе наследственность». Сама история этой страны способствовала отрицательному отбору и генетическому вырождению народа. Так что обвинять Ефремова в том, что он алкоголик и убийца, — значит снимать ответственность с тысячелетней истории рабства. Нельзя оправдывать ватников и быдло!

Не забудем и то, что гибэдэдэшники, в худших традициях вохры, сами приучили творцов давать взятки в виде селфи и автографов — и так расслабили лучших людей, фактически заставив их пить за рулем.

Таким образом, любое обвинение в адрес Михаила Олеговича — это ничто иное, как попытка выгородить истинного виновника произошедшего убийства — Кремль! Ведь если бы не он, все было бы иначе! Потерпевший ехал бы не в «Ладе», а в «Мерседесе», а наш Миша был бы кристально трезв и в прекрасной физической форме.

Свободу гражданину и актеру Михаилу Ефремову!»

Скажете, я утрирую и издеваюсь? Совсем чуть-чуть.

Все это, и даже больше, было бы непременно сказано вами и воспринималось бы как единственная совестливая позиция по важнейшему вопросу идентификации «мы — они», если бы Ефремов не распустился до степени одиозности. Но увы, он стал токсичным активом, и теперь вы просто спишете его под удобным предлогом.

Остается добавить, что Михаил Ефремов и достиг-то дна именно благодаря вам, своим товарищам по борьбе. Вы бесконечно выдавали ему деньги и славу в обмен на кривлянье. Если бы не вы — все могло быть иначе.

В самом деле, чтобы ничего не случилось, от вас требовалась такая малость. Например, не закрывать глаза на «маленькие слабости» таланта. Не садиться с ним в одну машину, когда он пьян. Не помогать ему «разбираться с ментами». И не оправдывать каждое его свинство словами «началась просто травля большого артиста, который играл хорошие спектакли и стал жертвой клеветы», как это выдал сейчас Быков.

В общем, вам достаточно было не вести себя так, будто живешь не в родной стране, а в колонии, населенной двуногими скотами: генетическими отбросами, ватой, анчоусами, колорадами и потомками вертухаев.

Вам всего-то и надо было — не думать, как вы, не чувствовать, как вы, не смотреть на мир, страну и нас, как вы. То есть, чтобы не довести до греха, вам нужно было перестать быть вами.

В этом-то все и дело.