В анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков

Москва, 9 июня. Результаты анализов крови и мочи актера Михаила Ефремова показали наличие наркотиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно акту медицинского освидетельствования, в пробах актера выявлены следы кокаина и канабиноидов. В документе уточняется, что изо рта актера пахло алкоголем. В выдыхаемом им воздухе было выявлено 1,05 мг/л алкоголя ( или 2,1 промилле, при допустимой норме составляет 0,16 промилле. — Прим. ФАН)

Освидетельствование проводилось 8 июня после ДТП. Из-за того, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения, его не смогли допросить в тот же день. Сегодня состояние актера позволило это сделать. Он был доставлен в отдел полиции. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, смертельное ДТП в центре Москвы произошло накануне вечером. Ефремов за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Управлявший им Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Дочь актера Анна-Мария Ефремова заявила, что разочарована отце и не будет покрывать его и говорить, что он не виноват. Она добавила, что искренне верила, что Захаров выживет.

О проблемах Ефремова с алкоголем известно давно. Были случаи, когда он позволял себе ругаться матом со сцены. Еще четыре года назад после пьяного дебоша в Сочи врачи призывали артиста лечиться. По мнению экспертов, уже тогда у него была третья стадия алкогольной зависимости.