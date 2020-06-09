Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Москва, 9 июня. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Об этом она написала в Instagram.

Светская львица поддержала артиста, но при этом осудила его поступок.

«Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове», — заявила Собчак.

После этих слов знаменитость обвинила общество в лицемерии. Она раскритиковала людей, которые еще недавно «постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя» Джорджа Флойда, а сегодня осуждают Ефремова, передает «Вечерняя Москва».

«Это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», — резюмировала телеведущая.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель фургона скончался от полученных травм. Инцидент случился на Смоленской площади в Москве. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает РИАМО.

Джордж Флойд погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей поставил на его шею колено. Задержанный несколько раз пожаловался на то, что ему трудно дышать, но стражи порядка не вняли его просьбам.