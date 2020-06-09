Михалков назвал смертельное ДТП с участием Ефремова «закономерным финалом»

Москва, 9 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов пришел к «закономерному финалу», заявил председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков.

Он сказал, что Ефремов «ослеплен безнаказанностью».

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью… финал», — отметил Михалков.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве на Смоленской площади, напоминает РИАМО. Авария произошла в понедельник вечером. Ефремов, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель транспортного средства получил серьезные травмы, а позже скончался, пишет «Ридус». В отношении актера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, если вина артиста будет доказана.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова увезли на допрос, передает телеканал «360». Сегодня артисту несколько раз вызывали скорую помощь, так как он чувствовал себя плохо. Однако его состояние позволило ему пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов.