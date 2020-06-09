Осквернивший Вечный огонь в Приморье мужчина задержан. ФАН-ТВ

В Приморском крае сотрудники территориального отдела полиции по городу Артему задержали 25-летнего местного жителя, осквернившего Вечный огонь.

Информация об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме появилась в социальных сетях. На записи видно, как молодой человек лежит в чаше вечного огня. Жители города поведение мужчины не оценили. Запись привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов.

«Наши сотрудники изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность героя видеозаписи. А установить его местонахождение помог участковый уполномоченный полиции», — сообщила Ирина Сырова, начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, задержанный мужчина признался в отделе полиции в содеянном.