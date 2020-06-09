Пьяные и бесстрашные: громкие ДТП с участием известных персон. ФАН-ТВ

ФАН вспоминает самые громкие резонансные ДТП с участием пьяных звезд, медийных личностей и одновременно злостных нарушителей закона.

О резонансном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова сейчас знает практический каждый. Сев в невменяемом состоянии за руль черного Jeep Grand Cherokee, известный актер нарушил не одно правило дорожного движения в центре столицы. В результате Ефремов протаранил грузовой фургончик, водитель которого скончался, не приходя в сознание. Актеру грозит 12 лет тюрьмы.

К сожалению, это не единственный случай, когда опьяненные (не только народной славой) артисты и медийные личности сознательно нарушают ПДД, что приводит к трагическим последствиям.

Вспомним самые громкие и резонансные ДТП, где в главных и печальных ролях значатся известные фамилии.

В марте 2011 года первая жена футболиста «Зенита» Вячеслава Малафеева Марина Малафеева возвращалась с празднования дня рождения. Автомобиль Bentley, за рулем которого находилась Малафеева, на Приморском проспекте у дома 44 пробил рекламный биллборд и врезался в дерево. На сиденье рядом с водителем находился пассажир актер Дмитрий Рыбаков. Парень остался жив, но в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Позднее в прессе появилась информация о том, что в момент ДТП Марина Малафеева была пьяна. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови на уровне 1,8 промилле.

Актер Никита Емшанов, сыгравший в фильмах «Легенда №17» и «72 метра», управляя автомобилем Mercedes, разбился в ДТП на Садовом кольце в Москве 17 августа 2011 года.

Mercedes сначала столкнулся с Nissan Tiida, ехавшим в попутном направлении, а потом от удара вылетел на встречную полосу, где врезался в Hyundai Santa Fe. Очевидцы утверждали, что машины двигались со скоростью более 100 километров в час. Все три пассажира Mercedes, в котором, помимо актера Емшанова, находились его друг и девушка, погибли, водитель Nissan отделался легкими царапинами. В Hyundai ехали четыре человека: мужчина скончался от полученных травм, еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, за руль автомобиля актер сел после употребления спиртного. Степень алкоголя в его крови равнялась 1,1 промилле. Средняя степень опьянения составляет 1,6 промилле.

2 ноября 2011 год. Санкт-Петербург. Сотрудниками ДПС после погони был задержан полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Ионов.

Правоохранители остановили в центре Северной столицы на Итальянской улице Infiniti, за рулем которого была нетрезвого вида девушка. Позже выяснилось, что это супруга футболиста. Когда же сотрудники ДПС стали оформлять протокол, из иномарки вышел сам Алексей, сел за руль и поехал. Полицейские бросились в погоню и задержали спортсмена, выслушав в свой адрес массу ругательств.

История закончилась штрафом в две тысячи рублей. Вскоре после широкой огласки инцидента замглавы пресс-службы ФК Дмитрий Циммерман заявил, что «Зенит» может расторгнуть контракт со спортсменом. В дальнейшем это и произошло. Он отметил, что ФК «Зенит» сожалеет о том, что поведение Ионова дискредитирует имидж клуба и всего футбола.

В мае 2013 года Виталий Грачев, более известный как Витас, сбил на своем внедорожнике велосипедистку на парковке. Он попытался скрыться с места ДТП и задел еще два автомобиля. После того, как полицейские прибыли на место происшествия, виновник аварии устроил перепалку, нецензурно оскорблял их и ударил ногой одного из сотрудников.

В Сети появилось видео этого инцидента, где было видно, что Виталий вел себя неадекватно. Он отказался проходить медосвидетельствование, и решением суда был лишен водительских прав на 1,5 года.

Позднее 26 августа Останкинский суд Москвы признал певца виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

В последнем слове на суде певец признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Актер Валерий Николаев не раз становился участником дорожных скандалов. 24 февраля 2016 года он на своем Subaru Forester протаранил несколько машин, включая автомобиль ГИБДД, в центре столицы. Пытаясь скрыться с места аварии, он сбил сотрудника ДПС.

Пресс-служба полиции заявляла, что от артиста при этом несло алкоголем, у него отсутствовали документы, а сам кроссовер уже сутки находился в розыске по подозрению в ДТП на Чистопрудном бульваре, где пострадала женщина-пешеход.

Когда Николаева доставили в суд и вынесли решение об аресте на 10 суток, он сбежал из зала, и полиции пришлось еще сутки разыскивать его. Отсидев положенный срок, актер не успокоился и уже через месяц был остановлен сотрудниками ГИБДД за выезд на встречную полосу. После этого нарушителя лишили прав на управление транспортным средством, но и это его не остановило. За различные нарушения ПДД и езду без прав Валерия Николаева останавливали еще дважды и подвергали аресту.

Финалом дорожной эпопеи артиста стал приговор Пресненского суда за наезд на сотрудника ДПС. Николаев и пострадавший пришли к примирению, поэтому суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.