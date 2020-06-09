Россиян возмутил вызов трех «скорых» Ефремову после «пьяного» ДТП

Москва, 9 июня. Актеру Михаилу Ефремову трижды вызывали «скорую помощь» после «пьяного» ДТП, в котором погиб человек. Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью.

Во вторник Ефремова должны были доставить в суд по уголовному делу после смертельного ДТП. Однако процесс затянулся из-за жалоб артиста на плохое самочувствие.

Актеру трижды за день вызывали «скорую», однако медики отказались госпитализировать его и поставили капельницу. В Сети возмутись тем, что Ефремов пытается оттянуть время, притворяясь больным. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья.

«Михаилу Ефремову вызвали скорую, однако, когда врачи приехали, он отказался от осмотра. Сейчас он остается в квартире вместе с полицейскими. По словам родных, несколько часов назад к нему уже приезжала частная скорая, чтобы сделать укол успокоительного», — сообщил @ea_potapoff.

«Вообще-то, это ложные вызовы в состоянии посталкогольного опьянения. Пока он трижды вызывал карету, к кому-то она не успела», — отметил @polsash.

«Давайте займем бригаду, чтобы из-за этого алкаша еще кто-нибудь умер, ну», — возмутился @0h_hai.

В соцсетях предположили, что таким образом актер хочет добиться смягчения наказания за смертельное ДТП, сославшись на проблемы со здоровьем. Пользователи отметили, что «проблемы со здоровьем» не помешали Ефремову злоупотреблять алкоголем и сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной ДТП.

«К дому, где проживает Михаил Ефремов, отправилась бригада «скорой помощи» с носилками. У Михаила больное сердце, израненное творческими муками и борьбой с режимом. Однако, пить это Ефремову не мешало. Короче начинается обычный цирк. Адвокаты, смягчающие обстоятельства, заслуги», — пишет @spacelordrock.

«Мерзкий пьяный слизняк. По версии самого Михаила и его родственников, он в тяжелом состоянии без сознания и ему требуется срочная госпитализация. По версии скорой помощи, Михаил притворяется и угрозы его жизни нет», — отмечает @Plom33.

Примечательно, что Ефремова защищает адвокат Вадим Яловицкий, имеющий проблемы с законом. Яловицкий два года судился из-за неуплаты членских взносов в СНТ «Полянка-ВАГШ» и проиграл спор. Адвокат задолжал 40 тысяч рублей.

Авария произошла 8 июня в Москве на Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице. После смерти Захарова уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По данным ФАН, у погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына. 80-летняя женщина проживает в селе Кузьминское Рязанской области и страдает хроническими заболеваниями.