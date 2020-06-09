Жена Ефремова рассказала о «сложном периоде» в жизни супруга

Москва, 9 июня. Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала, что актер переживает сложный период. По ее словам, из-за смерти двух дорогих ему людей в последнее время он «срывался с катушек» и много выпивал.

«У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно», — рассказала женщина в интервью Mk.ru.

Кругликова сообщила, что практически не виделась с мужем в период самоизоляции, поскольку уехала переждать время ограничений на дачу. Она призналась: остановить то, что происходило с мужем, было практически невозможно.

В последний раз супруги виделись на прошлой неделе, когда Кругликова приезжала в Москву.

«И он был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень», — вспомнила жена артиста.

До аварии Кругликова и Ефремов не общались друг с другом примерно два-три дня. Выйти на связь с мужем у женщины не получилось и после трагедии, поскольку у него был выключен телефон. О происходящем ей рассказывает «хороший товарищ» Ефремова Никита Высоцкий.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием Ефремова. На своем джипе он, будучи пьяным за рулем, вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон службы доставки. Водитель второй машины получил тяжелые повреждения и скончался в реанимации. Как сообщает телеканал «360», при аварии мужчину зажало в автомобиле, так как его переднюю часть буквально разворотило от силы удара. Особенно сильно — с водительской стороны.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, которое уже переквалифицировали на более тяжкое.

Недавно известный актер покинул свой дом в Казарменном переулке в сопровождении полиции и был увезен на допрос, пишет РИАМО.