Замглавы МЧС: Концентрация нефтепродуктов в Пясино не превышена

Норильск, 9 июня. Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян в ходе брифинга 9 июня опроверг информацию из Красноярска о том, что нефтепродукты, попавшие в окружающую среду из-за аварии на норильской ТЭЦ, добрались до озера Пясино.

«Штаб [ликвидации] руководствуется строго информацией, которая поступает по линии Росприроднадзора. Представитель находится здесь, и каждые сутки он нам докладывает об этой ситуации, — рассказал Чуприян. — Если в первых числах июня было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме, и другими данными мы не обладаем».

Представитель МЧС отметил, что сдерживающие морские боны, установленные на реке Амбарной, не обеспечивают абсолютной герметичности, а сдерживают основную массу топлива.

«Мы это прекрасно осознаем и понимаем, поэтому тот же Природнадзор осуществляет заборы. Более того, служба «Норникеля» осуществляет заборы этих проб в самом озере», — добавил Чуприян.

Ранее в СМИ появилось заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что разлившееся под Норильском топливо обнаружено в озере Пясино. Замминистра экологии региона Юлия Гуменюк заявила, что установка боновых заграждений — не самая эффективная мера.

«Либо они были выставлены позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло», — уточнила Гуменюк.

Замглавы МЧС Александр Чуприян порекомендовал чиновникам прибыть в штаб, чтобы делать подобные заявления, опираясь на последние данные.

«Все события, которые происходят здесь, вся информация о них сводятся в штаб. И только в штабе определяется: держит — не держит, увеличилось — уменьшилось, добавили — не добавили. <...> Некорректно за тысячу километров давать комментарии», — подчеркнул он.

На данный момент на месте ликвидации последствий разлива дизельного топлива работают 673 человека и 264 единицы техники. С поверхности реки Амбарной откачано более 5 тыс. куб. метров водотопливной смеси. В районе пострадавшей ТЭЦ-3 собрано 1,5 тыс. куб. метров жидкости и 23 тыс. куб. метров загрязненного грунта.

Темпы ликвидации последствий растут. Благодаря участию авиации доставка 250 кубовых емкостей на места очистки осуществляется за 25–30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объем сбора водотопливной смеси до 2,5 тыс. куб. метров за сутки.

Напомним, 29 мая рухнули опоры резервуара №5 на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан (Норильск). Около 20 тыс. куб. метров дизельного топлива разлилось на близлежащей территории. Одной из причин происшествия называют таяние вечной мерзлоты, которую на Севере часто используют как фундамент. Компания «Норникель» подтвердила, что резервуар в 2019 году проходил внеплановую проверку и был введен в эксплуатацию по всем правилам, что подтверждено документами.