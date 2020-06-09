Панин заявил, что не может осуждать устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Российский актер Алексей Панин прокомментировал смертельное ДТП в Москве, виновником которого стал его коллега Михаил Ефремов.

Панин признался, что сам неоднократно садился за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не может осуждать Ефремова. Он также считает, что все российские актеры «должны заступиться» за Михаила Ефремова, передает KP.Ru.

«Я не имею права его осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, поэтому я не имею права комментировать Мишины поступки. Мне очень жалко погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его родных. Тем не менее считаю, что весь актерский цех должен за Мишу Ефремова заступиться», — сказал Панин.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, жертвой которой стал один человек. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под личный контроль расследование дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.