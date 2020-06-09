США сознательно губят свои территории, развивая сланцевую добычу нефти

Санкт-Петербург, 9 июня. Добыча сланцевой нефти приводит к обезвоживанию территорий и в итоге к их гибели. Такое мнение в эфире Медиагруппы «Патриот» высказал первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. По словам эксперта, путь нефтяной независимости, который выбрали Соединенные Штаты, и прежде всего добыча сланцевой нефти, приводит к истощению их территорий.

«Любая добыча нефти опасна, но добыча сланцевой нефти более опасна, поскольку ее запасы небольшие, и, во-вторых, есть большая опасность загрязнения почвы. Сланцевую нефть необходимо выдавливать, в результате вы получаете нефть, но теряете воду», — заявил эколог.

По его мнению, ответственность за ущерб, причиняемый территориям США, всецело лежит на плечах двух последних американских администраций, принявших соответствующие законы.

Не ожидает ничего хорошего Расулмухамедов от администрации Трампа и в области ядерного разоружения. С точки зрения эксперта, США выйдут из соглашения с РФ по ядерному разоружению и будут проводить ядерные испытания.

«Трамп — ставленник ВПК Америки. Компаниям, производящим оружие, нужны деньги, поэтому они будут двигаться по маршруту развития вооружения. А без ядерных испытаний это сложно», — считает спикер ФАН.

К большому сожалению, отмечает эколог, примеру США могут последовать другие и рост количества ядерных испытаний будет способствовать ухудшению экологии на планете.