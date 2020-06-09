Американское СМИ назвало Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Вашингтон, 9 июня. Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина «одним из самых последовательных сторонников демократии во всем современном мире».

Автор статьи на примере пандемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, объяснил, почему считает главу России одним из самых последовательных сторонников демократии. Он отметил, что эпидемия вскрыла все недостатки нашего мира и показала, что самоуправление и тотальный плюрализм «отлично работают в «земном раю», но исчезают при первой же угрозе существования.

Более того, Россия в условиях пандемии оказалась готовой к кризису и не только «достигла впечатляющих показателей эффективности», но оказала широкомасштабную помощь другим государствам, в частности, Италии и США.

Журналист задумался, что все же помогло России в этой ситуации. Он не исключил, что дело в том, что Запад приучил Москву к постоянному кризису и вынудил ее выработать упреждающий иммунитет к угрозам.

Отмечается, что на фоне санкционной политики западных стран российский лидер «взял долгосрочный курс на экономическую независимость России», что, естественно, позволило избежать худшего развития событий в разгар пандемии, как в вопросах поставки продуктов, так и благосостояния россиян.

В статье также отметили, что политики и чиновники других стран используют Москву для повышения своих рейтингов и увеличения доходов. Видя это, Кремль пресекает любые попытки вмешательства в дела страны, подчеркнул автор.