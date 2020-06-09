Эксперт объяснила, почему дети однополых пар сталкиваются с психологическими травмами

Москва, 9 июня. Воспитание ребенка в однополой семье может привести к психологическим травмам. Такую оценку озвучила психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, ребенок в нетрадиционной семье с детства сталкивается с когнитивным диссонансом и давлением со стороны общества, передает «Слово и дело».

«Недостаток семей с однополыми родителями в том, что рано или поздно у ребенка сбиваются социальные ориентиры, и каждый переживает это по-разному. Слом ориентиров вызывает протестную реакцию и стресс от понимания, что человек вырос в неправильной с точки зрения традиционного общества семье», — пояснила Панфилова.

Ребенок однополой пары чувствует себя особенным с негативной стороны, поэтому старается скрыть данные о своих «родителях».

«Это накладывает на ребенка штамп особенности, ведь его семья, а значит и он сам, не такая, как другие. Хотя ребенок может сам не разделять наклонностей родителей и любить их невзирая на это, а не принимая. Травма происходит именно в тот момент, когда ребенок осознает, что у других детей-ровесников есть мама и папа, а его семья отличается», — добавила психолог.

О том, что может ожидать детей в нетрадиционных семьях рассказал немецкий подросток, пять лет проживший со своим отцом и его бойфрендом. Мальчику пришлось сбежать из дома, поскольку ему пришлось терпеть унижения, физическое и сексуальное насилие.

Ранее большой общественный резонанс вызвал ролик Федерального агентства новостей об усыновлении ребенка парой гомосексуалистов. Чтобы не допустить этого, видео призывает проголосовать за поправки в конституцию, которые закрепят понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Общероссийское голосование по изменениям основного закона пройдут 1 июля.