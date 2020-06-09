Продюсер рассказала о редком фото с Фриске, сидящей на коленях у рыжего из «Иванушек»

Москва, 9 июня. Российский продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала информацию о возможном романе покойной певицы Жанны Фриске и участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева.

Кирилл Андреев во время интервью с Лерой Кудрявцевой признался, что он имел довольно близкие отношения с Жанной Фриске. По словам исполнителя, она даже намекала ему на желание завести семью. Это произошло, когда Жанна Фриске пела в группе «Блестящие». Продюсер Олеся Сазыкина отметила, что никакого романа между артистами не было, а «лучшим подружайкой» Фриске был «рыженький» Андрей Григорьев-Аполлонов.

В Сети продолжают активно обсуждать фото, на котором Жанна Фриске и «рыженький» Иванушка Андрей Григорьев-Аполлонов изображены вместе. На снимке покаянная исполнительница одета в откровенное платье с глубоким декольте. Она сидит на коленях у Григорьева-Аполлонова. По словам Сазыкиной, фотография была сделана на корпоративе в 2002–2003 годах.

«Рыжий постоянно, если был в Москве, то всегда приезжал на выступления группы, и когда она там его встретила, она села к нему на корточки, они любили все потусить», — цитирует Пятый канал слова продюсера.

Скандальный блогер Лена Миро подвергла жесткой критике солиста группы «Иванушки» Кирилла Андреева, который похвастался романом с покойной Жанной Фриске. Миро назвала «низкими» действия Андреева, сравнив солиста «Иванушек» с «полусумасшедшей бабкой», которая мечтает прославиться благодаря отношениям с покойной знаменитостью.