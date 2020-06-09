Фанаты «Спартака» осудили виновного в смертельном ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Болельщики столичного «Спартака» осуждают устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Об этом рассказал руководитель фанатского проекта FansHotline24 Олег Семенов.

«Болельщики «Спартака» осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — сообщил он «Газете.ru».

Семенов добавил, что на волне обсуждения инцидента с актером многие болельщики клуба также припомнили Ефремову слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова. Артист заявлял, что футболиста «выживает из команды группа озверевших фанатов».

Накануне вечером Ефремов на своем джипе на большой скорости пересек двойную сплошную на Смоленском бульваре и влетел в двигающийся навстречу фургон курьерской службы, сообщает «АиФ». При столкновении актер не пострадал, но водитель второго автомобиля получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

По словам очевидцев, заслуженный артист России был сильно пьян. Когда Ефремов вышел из автомобиля, чтобы оценить последствия аварии и узнал, как сильно пострадал другой водитель, он заявил, что вылечит его. При этом он отметил, что имеет очень много денег, передает РИАМО.

О нетрезвом состоянии актера свидетельствуют и результаты экспертной проверки. При «продувке» у Ефремова обнаружено 1,05 промилле, что говорит о средней степени опьянения.