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Фанаты «Спартака» осудили виновного в смертельном ДТП Ефремова

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Фанаты «Спартака» осудили виновного в смертельном ДТП ЕфремоваМосква, 9 июня. Болельщики столичного «Спартака» осуждают устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Об этом рассказал руководитель фанатского проекта FansHotline24 Олег Семенов.

«Болельщики «Спартака» осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — сообщил он «Газете.ru».

Семенов добавил, что на волне обсуждения инцидента с актером многие болельщики клуба также припомнили Ефремову слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова. Артист заявлял, что футболиста «выживает из команды группа озверевших фанатов».

Фанаты «Спартака» осудили виновного в смертельном ДТП ЕфремоваНакануне вечером Ефремов на своем джипе на большой скорости пересек двойную сплошную на Смоленском бульваре и влетел в двигающийся навстречу фургон курьерской службы, сообщает «АиФ». При столкновении актер не пострадал, но водитель второго автомобиля получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

По словам очевидцев, заслуженный артист России был сильно пьян. Когда Ефремов вышел из автомобиля, чтобы оценить последствия аварии и узнал, как сильно пострадал другой водитель, он заявил, что вылечит его. При этом он отметил, что имеет очень много денег, передает РИАМО

О нетрезвом состоянии актера свидетельствуют и результаты экспертной проверки. При «продувке» у Ефремова обнаружено 1,05 промилле, что говорит о средней степени опьянения.

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Источник: «Газета.ru»
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