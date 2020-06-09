Ученые выяснили, как грибы превращают муравьев в «зомби»

Утрехт, 9 июня. Группа ученых из Нидерландов, ФРГ и США выяснила на молекулярном уровне, как грибы-паразиты Ophiocordyceps camponoti-floridani делают из муравьев «зомби».

Гриб начинает манипулировать насекомыми за счет воздействия на нейробиологические механизмы. Под воздействием токсинов у насекомых нарушается работа биологических часов, меняется восприятие ароматов.

Затем пораженные жертвы заползают на ветки растений, кусают их и превращаются в «инкубатор», откуда потом гриб распространяет свои споры. Таким образом, создается непрерывный цикл заражения насекомых.

Ученые подчеркивали, что они осознавали, что паразит влияет на организм муравья, но до последнего времени они не представляли, работа каких биологических систем насекомого нарушается.

Ценность исследований, по словам представителей институтов, заключается в том, что теперь будет проще понять, как действуют аналогичные паразиты, пишет Planet Today.