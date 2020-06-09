Малькевич раскрыл подробности неудачного возвращения пленных россиян из Ливии

Москва, 9 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал подробности неудачной попытки возвращения пленных российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из Ливии.

По словам главы ФЗНЦ, в арабских СМИ появилась информация о том, что якобы главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файез Саррадж вылетает в Москву вместе с пленными россиянами на борту. В российских СМИ также появилась информация о том, что самолет должен сесть в Москве, пишет издание «Слово и дело».

«Мы собрались, я был готов в любой момент рвануть в аэропорт, чтобы, как я надеялся, обнять ребят, которые больше года провели в заточении», — вспоминает Малькевич.

Однако оказалось, что Саррадж не планировал лететь в Москву. Министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла сообщил, что главарь ПНС отправился в Турцию. По словам Малькевича, для родственников пленных россиян сообщения в СМИ стали надеждой «не на порядочность, а на добрую волю людей».

«В итоге самолет сел в Турции, и по нашей информации, там был Саррадж, который решал там свои шкурные какие-то вопросы — не исключено, что получал инструктаж о том, как остатки ресурсов ливийских вычищать в свою пользу», — рассказал Малькевич.

Малькевич напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с делегацией триполитанского правительства дал ясно понять, что у российско-ливийских отношений нет будущего, пока пленные не вернутся на родину.

Кроме того, глава ФЗНЦ считает, что россияне все же могли быть на борту вместе с Сарраджем. Однако их отправили в Турцию для дальнейших допросов.

«Поскольку не было никаких ни публичных заявлений, ни пресс-конференций, это означает, что ребята не сломались и себя не оговорили. Вообще происходящее уже находится за гранью здравомыслия восприятия реальности», — добавил Малькевич.

По словам главы Фонда, ПНС во главе с Сарраджем уже трижды нагло проигнорировало принципы международной дипломатии. На форуме в Сочи Саррадж делал вид, что впервые слышит о пленных россиянах.

«Сейчас, получив уже четкий, публичный, будем уже говорить, ультиматум от российского МИДа, ПНС думало несколько дней и наплевало на протянутую руку России. Это запредельная наглость и цинизм», — подытожил Малькевич.

Сотрудники ФЗНЦ прибыли в Ливию весной прошлого года. Они проводили в стране социологические исследования, которые были согласованы с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В мае они были похищены боевиками, которые передали их радикалам группировки RADA, связанной с ПНС.

Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями. При этом в отношении Шугалея и Суэйфана до сих пор не предъявлено обвинение.