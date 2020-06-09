Москва, 9 июня. Михаила Ефремова увезли на допрос. Сегодня ему несколько раз вызывали скорую помощь, однако в конце концов его состояние позволило ему пообщаться с правоохранителями.

Напомним, сразу после ДТП Ефремов не смог дать показания. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог связать двух слов. Его отпустили под обязательство о явке и перенесли допрос на 9 июня. При этом артист еще вчера признал, что причастен к ДТП.

Водитель фургона в который врезался Ефремов, скончался от тяжелых травм. Мужчина потерял много крови, а сломанные ребра повредили легкие. После этого уголовное дело, которое возбудили по факту аварии, переквалифицировали на статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека».

Сам Ефремов не получил серьезных травм. Сразу после аварии он не понимал, что происходит, говорил, что сможет вылечить пострадавшего, потому что у него много денег. Если вина актера будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.