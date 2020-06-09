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Протесты против «Хезболлы»: в Ливане боятся гражданской войны

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Эксперты:

Протесты против «Хезболлы»: в Ливане боятся гражданской войны

Субботние протесты в Бейруте заставили политиков и жителей Ливана вспомнить начало гражданской войны в середине 1970-х годов. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о противостоянии «Хезболлы» и ее политических противников из «Коалиции 14 марта».

Новые протесты

Масштабные акции протеста в Ливане, продолжавшиеся с 17 октября прошлого года, временно прекратились из-за пандемии коронавируса. Однако после снятия ограничений они вспыхнули вновь.

Во время протестов улицы Бейрута заполнил народ.

По последним данным, уровень безработицы в Ливане достиг 35%, а за чертой бедности уже находится почти половина населения. В стране растет недовольство избранным в январе правительством, которое, по мнению протестующих, не делает ничего для борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния граждан.

Антисирийский лагерь

6 июня в столице — Бейруте — прошла организованная независимой внеблоковой партией «Сабаа» акция протеста. Поддержку ей оказали партии из «Коалиции 14 марта», куда входят в том числе христианские маронитские партии «Катаиб» и «Ливанские силы», а также суннитское «Движение будущего». Этот партийный блок известен своей антисирийской позицией и оппозицией «Хезболле». Причины этого следует искать в недавнем прошлом.

На улицах Бейрута сталкиваются представители многочисленных политических течений.

Во время гражданской войны 1975–1990 годов «Катаиб» и «Ливанские силы» были в лагере противников президента Сирии Хафеза Асада и политических движений, которые он поддерживал в Ливане. В основе их идеологии лежал ливанский национализм, антикоммунизм и противостояние панарабизму. Партии активно сражались с сирийцами и их союзниками, требуя полного вывода военного контингента Сирии с территории Ливана.

Даже спустя 30 лет после окончания гражданской войны оба политических движения до сих пор негативно относятся к сирийскому руководству: члены «Катаиб» не могут простить организованное сирийскими спецслужбами убийство в 1982 году Башира Жмайеля — амбициозного лидера партии «Катаиб», избранного незадолго до гибели президентом Ливана, а «Ливанские силы» в обиде на Сирию за арест просирийским руководством ее руководителя Самира Джаджаа в 1994 году, который провел в тюрьме 11 лет.

Место гибели Рафика Харири после взрыва бомбы.

Суннитская партия «Движение будущего» также не простила Сирии организованное в 2005 году убийство Рафика Харири, бывшего на тот момент премьер-министром Ливана, который вдобавок является отцом предыдущего премьера Саада Харири.

После «Революции кедров» в 2005 году и вывода из страны сирийского контингента была создана «Коалиция 14 марта», куда и вошли все вышеперечисленные партии. Блок не только занимает резко антисирийскую позицию, но и противостоит положительно настроенной по отношению к Сирии «Хезболле». Это движение они считают террористической организацией, которая контролирует всю страну.

«Хезболла» помогла защитить Сирию от террористов.

«Сдайте ваше оружие!»

В субботу демонстранты вышли на Площадь мучеников в Бейруте с призывами к отставке избранного недавно правительства, борьбе с коррупцией и бедностью. При этом часть митингующих использовала лозунги «Нет оружию! Нет Хезболле!».

Участники протестов ссылаются на принятую в 2004 году резолюцию Совбеза ООН 1559. Пункт 3 резолюции предусматривал роспуск и разоружение всех иррегулярных формирований на территории Ливана — ливанская армия должна была стать единственным легитимным вооруженным формированием на территории страны. Эти условия не выполнены до сих пор: «Хезболла» отказывается разоружаться, заявляя, что защищает Ливан от Израиля («сионистов») и радикальных исламистских организаций («такфиристов»).

С 2013 года «Хезболла» активно участвует в гражданской войне в Сирии на стороне Башара Асада. Ее бойцы внесли огромный вклад в разгром террористов в Сирии.

Бойцы «Хезболлы» принимали самое активное участие в борьбе с террористической угрозой в Сирии.

Хотя в целом население страны не испытывает ненависти к «Хезболле» и ставит ей в заслугу как минимум освобождение в 2000 году юга Ливана от израильской оккупации, часть ливанцев и несколько политических сил резко выступают против партии, располагающей собственной армией.

Лозунги на улицах сильно не понравились членам «Хезболлы», и они вышли на улицы, чтобы ответить своим оппонентам. Поддержку им оказали сторонники союзной шиитской партии «Амаль». Ситуация рисковала перейти в открытое столкновение, но в дело вмешались ливанская армия и полиция, разделив демонстрантов и предотвратив конфликт.

Армия Ливана была вынуждена вмешаться в противостояние на улицах.

Однако ночью противостояние на улицах Бейрута продолжилось: после сожжения противниками «Хезболлы» портретов лидера организации Хасана Насраллы и оскорблений на религиозной почве началась стрельба, несколько десятков человек были ранены. В районы столкновений были введены подразделения ливанской армии, в том числе бронетехника.

Призраки прошлого

Президент Ливана Мишель Аун призвал нацию к единству и попросил отложить политические разногласия, чтобы сообща вывести страну из кризиса. Осудил столкновения и другой ливанский политический тяжеловес — спикер парламента и глава партии «Амаль» Набих Берри. Он заявил о неприемлемости взаимных оскорблений на религиозной почве и добавил, что любое направленное на разрушение ливанского единства и стабильности действие будет на руку Израилю.

Президент Мишель Аун вынужден лавировать между различными политическими силами в Ливане.

Такая реакция официальных лиц не вызывает удивления: и Аюн, и Берри хорошо помнят разрушительную гражданскую войну в Ливане, которая начиналась похожим образом. Страна разделилась по политическим и религиозным признакам, политические силы создавали собственные вооруженные формирования, конфликты между которыми погрузили Ливан в пучину гражданского конфликта. В субботних столкновениях политики увидели призрак той войны, что и вызвало их озабоченность.

На данный момент противостояние между сторонниками «Хезболлы» и ее противниками внутри Ливана не достигло точки невозврата. Население Ливана объединяют экономический кризис в стране и недоверие власти в целом — люди не фокусируются на своей религии или политической ориентации.

На улицах Бейрута остается неспокойно.

Однако внешние силы, преследуя свои цели, вполне могут использовать ситуацию, чтобы разжечь конфликт между «Хезболлой» и противостоящей ей коалицией. Ливан остро нуждается в денежных ресурсах для борьбы с экономическим кризисом, и займы за рубежом — единственный способ получить деньги.

США и также другие игроки прекрасно это осознают. Они прибегают к откровенному шантажу — взамен на финансовую помощь власти Ливана должны выполнить ряд условий. Нет никакой гарантии, что одним из требований не станет широкомасштабная мобилизация политических сил в стране против «Хезболлы». Тогда обратный отсчет до начала нового гражданского конфликта будет запущен.

Minutula pluvia imbrem parit (лат. Маленький дождик порождает ливень).

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