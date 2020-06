Протесты против «Хезболлы»: в Ливане боятся гражданской войны

Субботние протесты в Бейруте заставили политиков и жителей Ливана вспомнить начало гражданской войны в середине 1970-х годов. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о противостоянии «Хезболлы» и ее политических противников из «Коалиции 14 марта».

Новые протесты

Масштабные акции протеста в Ливане, продолжавшиеся с 17 октября прошлого года, временно прекратились из-за пандемии коронавируса. Однако после снятия ограничений они вспыхнули вновь.

По последним данным, уровень безработицы в Ливане достиг 35%, а за чертой бедности уже находится почти половина населения. В стране растет недовольство избранным в январе правительством, которое, по мнению протестующих, не делает ничего для борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния граждан.

Watch: Video shows Lebanese protesters near the parliament building in #Beirut throwing rocks shortly before getting dispersed by tear gas. Several hundred protesters are taking to the streets demanding the government resign.#LebanonProtestshttps://t.co/xxNPLZkojk pic.twitter.com/vaxFlASZ0K — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 6, 2020

Антисирийский лагерь

6 июня в столице — Бейруте — прошла организованная независимой внеблоковой партией «Сабаа» акция протеста. Поддержку ей оказали партии из «Коалиции 14 марта», куда входят в том числе христианские маронитские партии «Катаиб» и «Ливанские силы», а также суннитское «Движение будущего». Этот партийный блок известен своей антисирийской позицией и оппозицией «Хезболле». Причины этого следует искать в недавнем прошлом.

Во время гражданской войны 1975–1990 годов «Катаиб» и «Ливанские силы» были в лагере противников президента Сирии Хафеза Асада и политических движений, которые он поддерживал в Ливане. В основе их идеологии лежал ливанский национализм, антикоммунизм и противостояние панарабизму. Партии активно сражались с сирийцами и их союзниками, требуя полного вывода военного контингента Сирии с территории Ливана.

Даже спустя 30 лет после окончания гражданской войны оба политических движения до сих пор негативно относятся к сирийскому руководству: члены «Катаиб» не могут простить организованное сирийскими спецслужбами убийство в 1982 году Башира Жмайеля — амбициозного лидера партии «Катаиб», избранного незадолго до гибели президентом Ливана, а «Ливанские силы» в обиде на Сирию за арест просирийским руководством ее руководителя Самира Джаджаа в 1994 году, который провел в тюрьме 11 лет.

Суннитская партия «Движение будущего» также не простила Сирии организованное в 2005 году убийство Рафика Харири, бывшего на тот момент премьер-министром Ливана, который вдобавок является отцом предыдущего премьера Саада Харири.

После «Революции кедров» в 2005 году и вывода из страны сирийского контингента была создана «Коалиция 14 марта», куда и вошли все вышеперечисленные партии. Блок не только занимает резко антисирийскую позицию, но и противостоит положительно настроенной по отношению к Сирии «Хезболле». Это движение они считают террористической организацией, которая контролирует всю страну.

«Сдайте ваше оружие!»

В субботу демонстранты вышли на Площадь мучеников в Бейруте с призывами к отставке избранного недавно правительства, борьбе с коррупцией и бедностью. При этом часть митингующих использовала лозунги «Нет оружию! Нет Хезболле!».

Участники протестов ссылаются на принятую в 2004 году резолюцию Совбеза ООН 1559. Пункт 3 резолюции предусматривал роспуск и разоружение всех иррегулярных формирований на территории Ливана — ливанская армия должна была стать единственным легитимным вооруженным формированием на территории страны. Эти условия не выполнены до сих пор: «Хезболла» отказывается разоружаться, заявляя, что защищает Ливан от Израиля («сионистов») и радикальных исламистских организаций («такфиристов»).

С 2013 года «Хезболла» активно участвует в гражданской войне в Сирии на стороне Башара Асада. Ее бойцы внесли огромный вклад в разгром террористов в Сирии.

Хотя в целом население страны не испытывает ненависти к «Хезболле» и ставит ей в заслугу как минимум освобождение в 2000 году юга Ливана от израильской оккупации, часть ливанцев и несколько политических сил резко выступают против партии, располагающей собственной армией.

Lebanese Army separating protesters from Hezbollah and Amal Movement supporters in Downtown Beirut. Rocks being hurled at Army and tensions rising. In the video, pro-Hezbollah side can be heard chanting “Shia, Shia, Shia.”#LebanonProtestspic.twitter.com/VKoicgCHfL — Joseph Haboush (@jhaboush) June 6, 2020

Лозунги на улицах сильно не понравились членам «Хезболлы», и они вышли на улицы, чтобы ответить своим оппонентам. Поддержку им оказали сторонники союзной шиитской партии «Амаль». Ситуация рисковала перейти в открытое столкновение, но в дело вмешались ливанская армия и полиция, разделив демонстрантов и предотвратив конфликт.

Однако ночью противостояние на улицах Бейрута продолжилось: после сожжения противниками «Хезболлы» портретов лидера организации Хасана Насраллы и оскорблений на религиозной почве началась стрельба, несколько десятков человек были ранены. В районы столкновений были введены подразделения ливанской армии, в том числе бронетехника.

???? | Following clashes in the streets of #Beirut, the Lebanese army has appeared in the city with armored vehicles.pic.twitter.com/3QbRrVGrHW — EHA News (@eha_news) June 7, 2020

Призраки прошлого

Президент Ливана Мишель Аун призвал нацию к единству и попросил отложить политические разногласия, чтобы сообща вывести страну из кризиса. Осудил столкновения и другой ливанский политический тяжеловес — спикер парламента и глава партии «Амаль» Набих Берри. Он заявил о неприемлемости взаимных оскорблений на религиозной почве и добавил, что любое направленное на разрушение ливанского единства и стабильности действие будет на руку Израилю.

Такая реакция официальных лиц не вызывает удивления: и Аюн, и Берри хорошо помнят разрушительную гражданскую войну в Ливане, которая начиналась похожим образом. Страна разделилась по политическим и религиозным признакам, политические силы создавали собственные вооруженные формирования, конфликты между которыми погрузили Ливан в пучину гражданского конфликта. В субботних столкновениях политики увидели призрак той войны, что и вызвало их озабоченность.

На данный момент противостояние между сторонниками «Хезболлы» и ее противниками внутри Ливана не достигло точки невозврата. Население Ливана объединяют экономический кризис в стране и недоверие власти в целом — люди не фокусируются на своей религии или политической ориентации.

Однако внешние силы, преследуя свои цели, вполне могут использовать ситуацию, чтобы разжечь конфликт между «Хезболлой» и противостоящей ей коалицией. Ливан остро нуждается в денежных ресурсах для борьбы с экономическим кризисом, и займы за рубежом — единственный способ получить деньги.

США и также другие игроки прекрасно это осознают. Они прибегают к откровенному шантажу — взамен на финансовую помощь власти Ливана должны выполнить ряд условий. Нет никакой гарантии, что одним из требований не станет широкомасштабная мобилизация политических сил в стране против «Хезболлы». Тогда обратный отсчет до начала нового гражданского конфликта будет запущен.

Minutula pluvia imbrem parit (лат. Маленький дождик порождает ливень).