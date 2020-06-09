Успенская рассказала о депрессии у спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Российская эстрадная певица Любовь Успенская рассказала о депрессии, которая преследовала актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве.

Певица отметила, что Ефремов оставался «без дела» после введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам Успенской она жалеет о том, что не смогла помочь Ефремову.

«Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило. Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать», — написала Успенская в своем Instagram.

Кроме того, Успенская выразила соболезнования близким погибшего в ДТП Сергея Захарова, пообещав оказать им помощь. Публикация вызвала негативную реакцию со стороны пользователей Сети. Некоторые осудили певицу, обвинив ее в попытках оправдать Михаила Ефремова. Позднее Успенская заявила, что считает справедливой критику в свой адрес, а также добавила, что Ефремову придется «нести этот крест» до конца своих дней.

«Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет», — отметила певица.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал автомобильную аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. В момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.