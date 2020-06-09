Боевики «Айдара» расстреляли автомобиль с украинскими военными

Донецк, 9 июня. Боевики батальона «Айдар» расстреляли автомобиль с украинскими военнослужащими, в результате чего двое получили серьезные ранения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.

В ВСУ решили возродить практику заградительных отрядов, в результате чего были сформированы блокпосты, которые заняли айдаровцы. Такой шаг был сделан на фоне волны дезертирства в рядах ВСУ.

«Согласно распоряжению МО Украины, воинские части и подразделения, возвращающиеся из зоны конфликта подлежат обязательному карантину. Так, личный состав 128 горно-штурмовой бригады, после прибытия в ППД, вместо встречи с родными и близкими, ожидает трехнедельные карантинные мероприятия на полигоне «Ровенский», — сказал Астрахань.

В связи с этим, по его словам, в этом нет ничего удивительного, что большая часть самовольно оставивших части служат именно в 128 бригаде ВСУ. Астрахань подчеркнул, что «Айдар» поставили в зону ООС для избегания массового бегства. Впрочем, хамское поведение националистов из «Айдара» в отношении военных 128 бригады уже стало причиной вооруженных столкновений.

Так, например, 6 июня айдаровцы открыли огонь по автомобилю, который, по их мнению, двигался слишком быстро, отметил ForPost.

«В результате двое военнослужащих 128 бригады сержант Сенник и старший солдат Карнась получили тяжелые ранения», — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После госпереворота Донецк и Луганск объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса, сообщил Infox.ru.