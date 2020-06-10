Царев назвал провокацией допуск украинских пропагандистов к переговорам по Донбассу



Если бы был жив лидер Третьего рейха Адольф Гитлер, то Киев сделал бы его своим представителем в переговорах по Донбассу. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на решение украинских властей включить в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе пропагандистов, которые ранее покинули регион. Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут выступать в ТКГ как представители Донецкой области.

«Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы — те, кого эти «патриоты» выгнали из своих домов», — заявил Гармаш.

Казанский заверил, что будет выступать вместе с Гармашом против закрепления особого статуса Донецкой и Луганской народных республик в Конституции Украины.

«Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей», — сказал он

Очевидно, что Украина заинтересована в такой «провокации», рассчитанной на то, что Донбасс откажется от конструктивного диалога с Киевом, заметил экс-депутат Рады Олег Царев.

«Это сознательная провокация со стороны Украины. Если бы еще был жив Адольф Гитлер, то Киев его бы с удовольствием включил своим представителем в переговорную группу. Поскольку его нет, то включили провокаторов, которые неоднократно проявляли себя в русофобских заявлениях, — рассказал Царев в интервью ФАН. — Сейчас регион стоит перед сложным выбором [в переговорах с Украиной]. Однако Киев подбирает таких людей, которым было бы не очень комфортно и приятно общаться с представителями республик».

К тому же собеседник ФАН констатирует, что киевские власти таким образом никак не приблизились к прекращению войны на юго-востоке страны и выполнению Минских соглашений.

«Это шаг даже не в сторону, а шаг назад», — пояснил политик.

При этом украинский публицист и главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра считает, что на данную ситуацию нужно взглянуть с точки зрения психиатрии.

«Некоторые психотики, когда болезнь заходит очень далеко, погружаются в свой внутренний мир и ведут с собой активные диалоги. Украина сейчас находится в психотическом состоянии, когда под грузом проблем, которые она не может решить, страна закрывается в себе и ведет беседы сама с собой. Это приблизительно так, как если бы ЛНР начала вести переговоры об урегулировании конфликта не с киевскими властями, а с [Виктором] Януковичем. На Украине демонстрируют аутическую позицию замыкания на своем внутреннем мире и ухода от реальности. Киев пытается проделать что-то в духе аутизма — закрыться от реального мира и решать свои проблемы, не выходя из себя», — объяснил эксперт.

Схожим шагом являлась попытка Киева исключить Россию из решения проблемы конфликта в Донбассе, считает политолог.

«Давайте мы будем вести переговоры с американцами и европейцами, а также подключим сюда товарищей с Донбасса. Тогда Киев думал, что возможно что-то решится. Но это позиция психически неадекватного человека», — добавил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошла насильственная смена власти. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию.

Конфликт внутри Украины неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, в том числе в Минске и во время саммитов «нормандской четверки» при участии России, Украины, Франции и Германии. Однако достигнутые соглашения о перемирии не привели к прекращению обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе.