Эколог рассказала, с какими проблемами сталкивается современный Байкал

Санкт-Петербург, 9 июня. Отсутствие современных очистных сооружений, увеличение количества стоков и заболачивание угрожают экологическому состоянию Байкала. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала руководитель проекта «Сохранение озера Байкал», член общественного совета Минприроды Екатерина Удеревская.

По ее словам, экологическая ситуация на Байкале резко ухудшается. Положение могло усугубиться с сокращением водоохранной зоны, попытки значительно уменьшить которую предпринимались еще недавно.

«Происходит заболачивание, это связано с потеплением, но главная проблема в том, что в Байкале увеличилось количество стоков, слишком мало очистных сооружений, которые не выполняют свою функцию. Нужны современные очистные сооружения», — заявила Удеревская.

Эксперт отметила, что национальный проект «Экология» предусматривает выделение средств на модернизацию и строительство сооружений, однако регионы не смогли освоить бюджетные средства.

Кроме того, негативное влияние на Байкал оказывают корабли, курсирующие по озеру.

«На Байкале есть порт «Байкал», он принимает «сточные воды» с кораблей. Корабли уходят в рейсы надолго, на них надо устанавливать судовые очистные сооружения», — пояснила эколог.

Она также добавила, что распоряжение об этом уже подписал президент России Владимир Путин.