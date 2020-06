Москвичи в день отмены режима самоизоляции слушают песню Кипелова «Я свободен»

С 9 июня Москва вернулась к привычной жизни благодаря снятию сразу ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавирусной пандемии. Отмену пропусков, возвращение каршеринга и открытие салонов красоты москвичи отмечают под песню Валерия Кипелова «Я свободен», сообщает пресс-служба интернет-сервиса «Яндекс.Музыка».

Как стало известно ФАН, чуть менее популярные, но также топовые саундтреки этого дня — «I Want to Break Free» и «We Are the Champions» группы Queen, «Stayin' Alive» группы Bee Gees и «Feeling Good» группы Muse.

В «Яндекс.Музыке» также расспросили пользователей, что те сделают первым делом после снятия ограничений. Оказалось, что большая часть слушателей хочет пойти на прогулку с друзьями и семьей под «Летние вечера» группы «Дайте танк». Другие москвичи хотят в бар, ресторан или на вечеринку, хотя до этого пока далеко: 16 июня в мегаполисе заработают только летние веранды кафе и ресторанов.

Саундтреком для долгожданного отдыха слушатели выбрали «Плачу на техно» дуэта Cream Sodа, а также «Хлеб» и «Видели ночь» группы Zdob și Zdub.

В качестве развлечений были названы поездка на шашлыки под «Шашлындос» группы «Хлеб», путешествие из Москвы во Владивосток на поезде под «Железо поет» группы Flеur и даже поход в уличный ларек — видимо, после долгой самоизоляции даже это кажется приключением.

В опросе «Яндекс.Музыки» также поучаствовали музыканты Вера Брежнева, Ёлка, Марьяна Ро и другие. Их ответы собрали в плейлисте «Саундтрек жизни без ограничений».

Напомним, что с 9 июня в Москве отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех, в том числе для пожилых людей и хронически больных. Снова работают соцкарты, а пассажиры-льготники могут ездить бесплатно в общественном транспорте.

Кроме того, в столице открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. К репетициям возвращаются театры, концертные организации и цирки. Возобновляют работу каршеринг и прокаты самокатов и велосипедов.