Россия готова выступить посредником в переговорах по ГЭС на реке Голубой Нил

Аддис-Абеба, 9 июня. Россия готова оказать поддержку в проведении переговоров по плотине «Возрождение» на реке Голубой Нил, завил 8 июня посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

Эфиопские власти запустили строительство ГЭС «Хидасэ» («хидасэ» на амхарском языке означает «возрождение») в 2011 году. Плотина является крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке за последние несколько лет. Помимо снабжения электричеством жителей страны, ГЭС обеспечит экспорт энергии в соседние Джибути, Кению, Судан. Однако некоторые страны считают плотину потенциально опасной.

Египет испытывает опасения по поводу обмеления Нила на четверть в ближайшее десятилетие после окончания строительства. Река является важной водной артерией страны: именно Нил обеспечивает 90% потребности египетских граждан в водных ресурсах, а в долине реки проживает около 100 млн человек, что составляет 50% населения страны.

Египетское руководство не уверено, что строительство плотины не повлечет за собой серьезных экологических последствий, в то время как эфиопская сторона не только настаивает на строительстве ГЭС, но и форсирует процесс. Конфликт интересов Египта и Эфиопии привел к обострению дипломатических отношений между двумя государствами.

Судан понимает опасения египетских властей, но в то же время поддерживает проект: благодаря плотине на 20% уменьшатся паводки, что увеличит площадь сельскохозяйственных угодий.

Во время встречи с министром иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу посол выразил готовность российской стороны выступить посредником и помочь Эфиопии, Судану и Египту заключить взаимовыгодные соглашения по ГЭС.

В свою очередь глава МИД Эфиопии высоко оценил стремление России оказать содействие. Геду Андаргачеу также положительно отметил брифинг российского дипведомства от 4 июня. Во время пресс-конференции представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проблема строительства Эфиопией плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил должна быть решена путем переговоров.

Россия выразила принять участие в урегулировании спора во время саммита «Россия-Африка» в октябре 2019 года. На полях саммита президент РФ Владимир Путин провел двусторонние встречи с руководителями Эфиопии и Египта. Тема плотины «Хидасэ» фигурировала в первую очередь. По итогам встреч глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что Россия способна помочь урегулировать спор между Эфиопией, Суданом и Египтом.

Ранее посредником в разрешении спора между Эфиопией, Суданом и Египтом пытались выступить США, которые преследуют свои геополитические интересы в Африке. В феврале 2020 года американская сторона организовала переговоры в Вашингтоне по вопросу эксплуатации плотины с участием трех стран. По итогам встреч американцы, превысив свои посреднические полномочия, составили соглашение, которое учитывало интересы далеко не всех сторон.

Документ был подписан только Египтом, в то время как МИД Эфиопии отверг этот проект, подчеркнув, что не считает переговоры по вопросу эксплуатации плотины завершёнными. Судан отказался от подписания соглашения, но в целом занял нейтральную позицию.

9 июня министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас предложил своим коллегам, министрам ирригации и водных ресурсов Египта и Эфиопии, провести встречу, посвященную продолжению переговоров по плотине «Возрождение». Таким образом, трехсторонний диалог может быть возобновлен в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что встреча пройдет в присутствии наблюдателей из США. Это означает, что американские власти пытаются не ослаблять свои позиции в регионе, даже после провала переговоров в феврале 2020 года.

Строительство плотины «Возрождение» на западе Эфиопии стоимостью $4 млрд завершено на 75%. Гидросооружение может стать самым мощным на африканском континенте. ГЭС добавит 16 153 киловатт-час к общей годовой выработке электроэнергии в Эфиопии, что не только закроет потребности ¾ населения, но и позволит начать экспортные поставки электричества в соседние страны.