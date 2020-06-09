National Interest рассказал об опасных способностях российских подлодок «Хаски» и «Лайка»

Москва, 9 июня. Перспективные российские подлодки пятого поколения «Хаски» и «Лайка» будет крайне трудно засечь в океане. К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в американском журнале The National Interest.

По мнению аналитиков, такая опасная способность у них появится, если субмарины будут запущены в серии. Кроме того, авторы обратили внимание на их ударную мощь, благодаря которой им под силу отправить на дно любую подлодку или корабль, в том числе и авианосец.

У «Хаски» будет двухкорпусная конструкция и подводное водоизмещение не менее 12 тысяч тонн. Аналитики сравнили модель с «Акулой» (по российской классификации «Щука-Б») и заметили, что у них похожие рубки.

В американском издании подчеркнули, что «Лайка» является еще более продвинутой субмариной, которая будет выполнена из композита. Аналитики добавили, что в это трудно поверить. Издание пришло к выводу, что российские лодки пятого поколения превосходят предыдущие проекты в области вооружения и локационных систем.

Эксперты американского издания National Interest оценили проект новой российской атомной подводной лодки пятого поколения «Лайка», назвав ее «убийцей субмарин». По их мнению, будущая субмарина станет ответом России на многоцелевую атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния».

Российское морское бюро машиностроения «Малахит» ведет разработку новейшей атомной подводной лодки по проекту «Хаски», которая должна лишить будущего ВМС США. Подробнее об этом проекте читайте в большом материале Федерального агентства новостей. Ранее сообщалось, что у «Хаски» появится возможность нести баллистические и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей.

Напомним, авторы китайского Sohu высоко оценили технологичность российского истребителя пятого поколения Су-57. Военный эксперт издания, изучив беспилотный режим российских истребителей, пришел к выводу, что пока американские военные самолеты рушатся, в России продолжают активно изучать и готовить применение таких технологий.