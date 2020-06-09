Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде

Москва, 9 июня. Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила неизвестную впадину у берегов Антарктиды, об этом сообщили в Русском географическом обществе.

«В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров», — говорится в сообщении.

Как отметил командир экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов, дно моря Беллинсгаузена имеет множество глубоких продольных борозд, которые остались от сползающих айсбергов и ледников, сообщает RT.

Судно «Адмирал Владимирский» участвовало в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции были проведены масштабные гидрографические и гидрологические исследования. Специалисты уточнили координаты острова Петра Первого и местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд. По результатам экспедиции в 14 морских карт будут внесены изменения.

Накануне судно «Адмирал Владимирский» торжественно встретили в Кронштадте. Участие в мероприятии принял начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).