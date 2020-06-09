«ВКонтакте» появилась технология распознавания аудиосообщений

Москва, 9 июня. Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи могут читать полученные в голосовом формате сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь распознается с помощью новой нейросети, которая адаптирована к высокой нагрузке популярной платформы, русскоязычному сленгу и сложным условиям записи. Кроме того, она позволяет находить голосовые сообщения при помощи поиска по тексту.

«Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке», — заявил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

В компании отметили, что распознавание аудиосообщений полностью автоматизировано и осуществляется искусственным интеллектом. Ни сотрудники «ВКонтакте», ни какие-либо другие лица не имеют доступа к личным перепискам пользователей.

Пока новая функция работает в мобильном приложении VK. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. В будущем такая опция появится и в версии соцсети для компьютера.

Ранее руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова объявила, что в соцсети появился новый сервис «Клипы», который позволяет снимать и публиковать короткие ролики, передает телеканал «360».

По ее словам, с его помощью можно просматривать видео на разные темы и создавать высококлассный контент без подготовки и специальной техники. Одной из ключевых особенностей съемки является управление с помощью AR-механик — для начала записи или включения эффекта можно использовать жесты.